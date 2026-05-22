22 Мая 2026, 12:24
Местный советник из Дурлешт Тудор Букшан вышел из PAS
Советник местного совета Дурлешт Тудор Букшан объявил о выходе из PAS и местной фракции. Он продолжит работать в совете как независимый избранный представитель.
Об этом он сообщил в публикации в социальных сетях, отметив, что решение является «осознанным и ответственным» и основано на желании ставить интересы сообщества выше партийной принадлежности, пишет rupor.md
Букшан заявил, что в новой роли будет сотрудничать со всеми местными советниками, независимо от политической принадлежности, для поддержки проектов в интересах города.
Также бывший представитель PAS поблагодарил партию за поддержку и опыт, выразив признательность местной команде и коллегам по партии.
Он заверил, что останется активным в жизни сообщества и продолжит работать в интересах развития города Дурлешт.