theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Мая 2026, 12:24
7 301
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Местный советник из Дурлешт Тудор Букшан вышел из PAS

Советник местного совета Дурлешт Тудор Букшан объявил о выходе из PAS и местной фракции. Он продолжит работать в совете как независимый избранный представитель.

Советник из Дурлешт Тудор Букшан вышел из PAS.
Советник из Дурлешт Тудор Букшан вышел из PAS.

Об этом он сообщил в публикации в социальных сетях, отметив, что решение является «осознанным и ответственным» и основано на желании ставить интересы сообщества выше партийной принадлежности, пишет rupor.md

Букшан заявил, что в новой роли будет сотрудничать со всеми местными советниками, независимо от политической принадлежности, для поддержки проектов в интересах города.

Также бывший представитель PAS поблагодарил партию за поддержку и опыт, выразив признательность местной команде и коллегам по партии.

Он заверил, что останется активным в жизни сообщества и продолжит работать в интересах развития города Дурлешт.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте