Местный советник из Дурлешт Тудор Букшан вышел из PAS

Об этом он сообщил в публикации в социальных сетях, отметив, что решение является «осознанным и ответственным» и основано на желании ставить интересы сообщества выше партийной принадлежности, пишет rupor.md

Букшан заявил, что в новой роли будет сотрудничать со всеми местными советниками, независимо от политической принадлежности, для поддержки проектов в интересах города.

Также бывший представитель PAS поблагодарил партию за поддержку и опыт, выразив признательность местной команде и коллегам по партии.

Он заверил, что останется активным в жизни сообщества и продолжит работать в интересах развития города Дурлешт.