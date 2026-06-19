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Point.md logoPoint
19 Июня 2026, 19:47
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PAS обжалует решение суда о восстановлении Олеси Стамате в партии

Партия "Действие и Солидарность" обжалует в Апелляционной палате решение Кишинёвского суда, которым бывший депутат была восстановлена в рядах формирования.

PAS обжалует решение суда о восстановлении Олеси Стамате в партии.
PAS обжалует решение суда о восстановлении Олеси Стамате в партии.

Реакция была предоставлена по запросу Agora

Бывший депутат и экс-глава парламентской комиссии по юридическим вопросам Олеся Стамате выиграла дело в первой инстанции против правящей партии.

Суд Кишинёва 19 июня признал недействительным решение Национального постоянного бюро PAS от 4 апреля 2025 года, которым Стамате была исключена из партии.

Таким образом, инстанция удовлетворила иск экс-депутата и восстановила её членство в партии.

Ранее Стамате занимала должность депутата и возглавляла парламентскую комиссию по юридическим вопросам, оставаясь одной из заметных фигур в законодательной сфере страны.

Решение суда не является окончательным и может быть пересмотрено в апелляционной инстанции.

Источник
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