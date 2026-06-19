PAS обжалует решение суда о восстановлении Олеси Стамате в партии
Партия "Действие и Солидарность" обжалует в Апелляционной палате решение Кишинёвского суда, которым бывший депутат была восстановлена в рядах формирования.
Реакция была предоставлена по запросу Agora
Бывший депутат и экс-глава парламентской комиссии по юридическим вопросам Олеся Стамате выиграла дело в первой инстанции против правящей партии.
Суд Кишинёва 19 июня признал недействительным решение Национального постоянного бюро PAS от 4 апреля 2025 года, которым Стамате была исключена из партии.
Таким образом, инстанция удовлетворила иск экс-депутата и восстановила её членство в партии.
Ранее Стамате занимала должность депутата и возглавляла парламентскую комиссию по юридическим вопросам, оставаясь одной из заметных фигур в законодательной сфере страны.
Решение суда не является окончательным и может быть пересмотрено в апелляционной инстанции.