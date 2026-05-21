PAS обжалует решение суда по делу Стамате: "Она должна извиниться перед гражданами".

Об этом заявила советница лидера партии PAS и председателя парламента Игоря Гросу — Аурика Руснак-Жардан — после того, как соответствующее решение было вынесено Кишинёвским судом, пишет omniapres.md

«Решение суда первой инстанции будет обжаловано в Апелляционной палате», — сообщила представительница партии PAS.

Кроме того, Руснак-Жардан заявила, что партия считает свои действия законными и расценивает их как реализацию права на свободу выражения мнения. Речь идёт о публичной критике законодательной деятельности бывшего депутата от партии PAS Олеси Стамате.

В официальной реакции партии также подчёркивается: «Олеся Стамате должна извиниться перед гражданами, потому что, злоупотребив доверием команды и занимаемой должностью, она продвигала некоторые изменения в законодательство, которые привели к освобождению опасных заключённых».

Напомним, что 20 мая 2026 года Кишинёвский суд постановил, что ряд утверждений, опубликованных партией «Действие и солидарность» на своей странице в социальной сети Facebook в отношении Олеси Стамате, являются клеветническими и не были подкреплены доказательствами.

В связи с этим суд обязал партию удалить спорную публикацию, опубликовать официальное опровержение и принести публичные извинения. Соответствующее сообщение должно оставаться на странице партии в течение тридцати дней после вступления решения суда в законную силу.

В свою очередь, Олеся Стамате заявила, что вынесенный вердикт подтверждает: выдвинутые против неё обвинения не имели доказательной базы. Она также подчеркнула, что судебный процесс был инициирован ею исключительно для защиты своей репутации и достоинства.