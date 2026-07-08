PAS о ситуации вокруг депутата Трубки: Ждём выводов НОН.

Партия PAS отреагировала после того, как депутат Александр Трубка публично прокомментировал свои инвестиции в недвижимость и отношения с деловыми партнёрами, которые финансировали политформирование.

Пресс-секретарь PAS Адриана Влас заявила, что партия ожидает выводов Национального органа по неподкупности (НОН), пишет unimedia.info

«Мы ждём оценки и выводов НОН. Надеемся, что эта оценка будет справедливой и объективной», — заявила пресс-секретарь PAS Адриана Влас.

Незадолго до этого депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Александр Трубка выступил с публичными объяснениями перед публикацией журналистского расследования о его бизнесе. Парламентарий рассказал об инвестиционном проекте в сфере недвижимости в коммуне Трушены, где основанная им компания приобрела три участка под строительство, а также прокомментировал свои отношения с деловыми партнёрами, некоторые из которых делали пожертвования в пользу PAS.

«Я прекрасно понимал, что информация об этом проекте рано или поздно станет достоянием общественности, и именно поэтому сделал всё максимально прозрачно и правильно», — заявил Трубка.