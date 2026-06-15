Муравский о съезде PAS: Выпустили выжившего из ума на сцену, а зал аплодировал

«На сцену выпустили полностью выжившего из ума нацика, который со сцены поливал грязью оппонентов так, как не делают упившиеся бомжи на мусорных свалках. А зал, в котором сидела почти тысяча не безграмотных хунвэбинов, а молодых и среднего возраста современных образованных людей с дипломами о высшем образования, с дипломами престижных западных университетов, бурно аплодировал свихнувшемуся оратору», - отметил Александр Муравский.

Он отметил, что в каждой стране съезд правящей партии ждут если не все, то большинство граждан: кто с надеждой, кто с интересом, поскольку здесь подводятся итоги проделанного, озвучиваются планы на будущее. Жизнь страны во многом определяется решениями съезда. Поэтому они ещё значительное время после окончания съезда подробно разбираются и комментируются профессиональными экспертами, политическими комментаторами и просто активными гражданами.

«Что будем обсуждать мы после очередного съезда уже 6-й год единолично правящей страной партией PAS?», - задался вопросом бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы.

Он подчеркнул, что прожил долгую бурную жизнь, участвовал во многих политических мероприятиях как дома, так и за рубежом, прошёл через почти десяток предвыборных компаний на разных уровнях в самые бурлящие 90-е и начало нулевых. Но никогда не встречался с таким позором, который наблюдал 14 июня 2026 года на съезде правящей партии.

Бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы считает, что "вот это и должно быть и будет предметом обсуждения здоровой части общества: как страна дошла до такого, что ею правят полностью морально деградировавшие организмы". По его мнению, такого стыда и позора в истории нашего молдавского народа не было никогда.

«Как мы дошли до жизни такой? Удастся ли нам удержаться от падения в бездну, из которой нет возврата? Вот, что надо обсуждать после этого Съезда позора!! Экономические кризисы, рост цен, низкие зарплаты и пенсии, с трудом, но можно пережить. Моральная деградация общества - это полное разрушение. Это не кризис, это катастрофа», - подчеркнул Александр Муравский.

Напомним, что на IV съезде партии PAS, где Игорь Гросу был переизбран председателем политформирования, прозвучало резонансное выступление с использованием грубой и оскорбительной лексики в адрес ряда молдавских политиков.