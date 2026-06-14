PAS намерена выиграть все выборы в ближайшие четыре года.

Обязательства на электоральный цикл 2026–2030 годов были озвучены председателем формирования Игорем Гросу в рамках IV съезда партии, состоявшегося в воскресенье, 14 июня, передает logos-pres.md

Гросу подчеркнул важность мобилизации для участия в местных выборах 2027 года, президентских выборах 2028 года и парламентских выборах 2029 года.

Говоря о местных выборах, Игорь Гросу заявил, что пришло время избрать «подлинно европейского генерального примара муниципия Кишинев».

«На местных выборах мы ставим цель увеличить число примэрий, выигранных под эгидой PAS, с 35% до 50%. Мы должны добиться победы в 50% населенных пунктов. И я считаю, что пришло время — по правде говоря, мы немного опоздали, — избрать в Кишиневе подлинно проевропейского примара. А чтобы обеспечить бюджет в столице, мы должны получить большинство и в Муниципальном совете Кишинева. Это может быть трудно, но не невозможно. Мы также должны стремиться к лучшим результатам в городских районах», — заявил председатель PAS.

Еще одним «очень важным экзаменом», по его словам, станут президентские выборы 2028 года: «Я уверен, что все мы понимаем, насколько эти выборы критически важны. Наша задача — привести к власти следующего президента от PAS. Это необходимо для того, чтобы именно этот глава государства смог подписать Договор о вступлении в Европейский союз».

В то же время Игорь Гросу отметил, что «этому президенту и нашим проевропейским примарам PAS необходима очень сильная политическая поддержка в парламенте».

«Именно поэтому в 2029 году PAS обязана показать лучший электоральный результат и получить наибольшее количество депутатских мандатов. Это позволит нам обеспечить стабильное проевропейское парламентское большинство, которое впоследствии ратифицирует Договор о вступлении на национальном уровне», — заявил спикер.

В ходе мероприятия Игорь Гросу отметил, что несмотря на то, что Европейский союз единогласно проголосовал за открытие переговоров по первым главам кластера о фундаментальных ценностях, Молдова находится лишь на полпути.

«И для нас, как для партии, наступает самый сложный этап. Это будут годы реформ. Речь идет об отложенных преобразованиях, которые должны были быть проведены еще 20 лет назад. Мы выполним их с той же целью, с которой начинали 10 лет назад, поскольку несем за это ответственность». На съезде партия избрала свои руководящие органы. Стоит отметить, что структура PAS включает 37 территориальных и 627 местных организаций. Партия планирует расширить свое присутствие в Тараклии и АТО Гагаузия, а также укрепить свои позиции как минимум в 11 странах диаспоры.