Infotag.md logoInfotag
24 Мая 2026, 08:12
Гросу: В Приднестровье нет выборов

Председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал высказывание начальника «МГБ» региона о том, что Молдова пытается вмешаться в процесс «президентских» выборов на левом берегу, которые запланированы на конец текущего года.

«Выборы? Вы шутите? Там нет выборов. Там такие же выборы, как и в России», - заявил Гросу, передает infotag.md

Он считает, что тираспольская администрация должна заниматься исправлением ситуации с соблюдением прав человека. 

«Они нарушают права человека. Например, молодой человек, который отказался быть пушечным мясом (Эмилиан Чебан) и за это был незаконно задержан. То, что они должны сделать – это его быстро и безоговорочно освободить…», - подчеркнул Гросу.

Источник
Infotag.md logoInfotag
