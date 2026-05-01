24 Мая 2026, 08:12
Гросу: В Приднестровье нет выборов
Председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал высказывание начальника «МГБ» региона о том, что Молдова пытается вмешаться в процесс «президентских» выборов на левом берегу, которые запланированы на конец текущего года.
«Выборы? Вы шутите? Там нет выборов. Там такие же выборы, как и в России», - заявил Гросу, передает infotag.md
Он считает, что тираспольская администрация должна заниматься исправлением ситуации с соблюдением прав человека.
«Они нарушают права человека. Например, молодой человек, который отказался быть пушечным мясом (Эмилиан Чебан) и за это был незаконно задержан. То, что они должны сделать – это его быстро и безоговорочно освободить…», - подчеркнул Гросу.