Игорь Гросу переизбран председателем PAS.

По итогам голосования участников действующий председатель Игорь Гросу сохранил свой пост на новый срок, передает rupor.md

Всего в голосовании приняли участие 925 членов политического формирования. Кандидатуру Игоря Гросу, который баллотировался на новый срок, поддержало подавляющее большинство делегатов съезда. Против его переизбрания проголосовали 27 человек, а еще 5 избирательных бюллетеней были признаны недействительными.

В съезде, который проходит 14 июня и главной задачей которого является избрание руководства партии, также принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан.