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rupor.md logorupor
14 Июня 2026, 16:07
2 031
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Игорь Гросу переизбран председателем PAS

В Кишиневе на съезде партии «Действие и солидарность» (PAS) состоялись выборы руководства формирования.

Игорь Гросу переизбран председателем PAS.
Игорь Гросу переизбран председателем PAS.

По итогам голосования участников действующий председатель Игорь Гросу сохранил свой пост на новый срок, передает rupor.md

Всего в голосовании приняли участие 925 членов политического формирования. Кандидатуру Игоря Гросу, который баллотировался на новый срок, поддержало подавляющее большинство делегатов съезда. Против его переизбрания проголосовали 27 человек, а еще 5 избирательных бюллетеней были признаны недействительными.

В съезде, который проходит 14 июня и главной задачей которого является избрание руководства партии, также принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан.

Источник
rupor.md logorupor
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