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rupor.md logorupor
13 Июня 2026, 08:25
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Игорь Гросу о выходе членов PAS из партии: Это естественный процесс

Председатель партии PAS Игорь Гросу прокомментировал недавний выход нескольких представителей формирования, заявив, что подобные изменения являются нормальной частью политической жизни.

Игорь Гросу о выходе членов PAS из партии: Это естественный процесс.
Игорь Гросу о выходе членов PAS из партии: Это естественный процесс.

По его словам, партия придерживается определённых стандартов поведения и не готова мириться с действиями, которые противоречат её принципам, передает rupor.md

«Кто-то приходит, кто-то уходит. Есть поведение, которое мы не терпим. Речь идёт о насильственном поведении? В том числе», — заявил Гросу.

Комментарии прозвучали после ухода из партии муниципального советника Кишинёва Серджиу Крецу, который лишился политической поддержки PAS из-за поведения, признанного несовместимым с ценностями формирования.

Кроме того, о выходе из PAS объявил председатель партийной фракции в районном совете Оргеева Алексей Кодряну. Гросу отметил, что после частичных выборов в Оргееве в партии проводилась оценка результатов.

«Это был хороший момент для анализа. Кампания и результаты были не самыми удачными. Инициатива уйти исходила от него самого, и мы пожелали ему успехов», — подчеркнул лидер PAS.

Источник
rupor.md logorupor
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