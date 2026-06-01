Игорь Гросу о выходе членов PAS из партии: Это естественный процесс
Председатель партии PAS Игорь Гросу прокомментировал недавний выход нескольких представителей формирования, заявив, что подобные изменения являются нормальной частью политической жизни.
По его словам, партия придерживается определённых стандартов поведения и не готова мириться с действиями, которые противоречат её принципам, передает rupor.md
«Кто-то приходит, кто-то уходит. Есть поведение, которое мы не терпим. Речь идёт о насильственном поведении? В том числе», — заявил Гросу.
Комментарии прозвучали после ухода из партии муниципального советника Кишинёва Серджиу Крецу, который лишился политической поддержки PAS из-за поведения, признанного несовместимым с ценностями формирования.
Кроме того, о выходе из PAS объявил председатель партийной фракции в районном совете Оргеева Алексей Кодряну. Гросу отметил, что после частичных выборов в Оргееве в партии проводилась оценка результатов.
«Это был хороший момент для анализа. Кампания и результаты были не самыми удачными. Инициатива уйти исходила от него самого, и мы пожелали ему успехов», — подчеркнул лидер PAS.