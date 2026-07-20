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agora.md logoagora
20 Июля 2026, 12:14
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Партнером Трубки по строительному проекту оказался крупный спонсор PAS

Депутат PAS Александр Трубка во время депутатского мандата якобы инвестировал в строительство жилого комплекса почти на 400 квартир и квартала вилл в коммуне Трушены. Об этом говорится в расследовании TV8.

Партнером Трубки по строительному проекту оказался крупный спонсор PAS.
Партнером Трубки по строительному проекту оказался крупный спонсор PAS.

По данным журналистов, в проектах также участвовал еще один представитель PAS Виорел Барда, бывший директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь и один из крупнейших спонсоров PAS на последних парламентских выборах. Сам Трубка утверждает, что все инвестиции являются законными и были профинансированы за счет займов, пишет agora.md

По данным TV8, в октябре 2024 года Трубка основал компанию QNA Consulting, через которую начал строительство жилого комплекса почти на 400 квартир в центре коммуны Трушены. Земельный участок стоимостью около 800 тысяч евро был приобретен совместно с двумя другими компаниями. Депутат заявил, что инвестиция стала возможной благодаря займам, предоставленным его деловыми партнерами.

Расследование также указывает, что среди партнеров Трубки — бывший депутат PAS и его нанаш Виорел Барда, а также предприниматель Михай Поп, который, как пишет TV8, пожертвовал PAS более 600 тысяч леев во время избирательной кампании. Трубка подтвердил, что именно он попросил Попа финансово поддержать партию, а также сообщил, что тот является одним из партнеров по строительному проекту.

По информации TV8, один из участков, включенных в проект, был приобретен у Дорела Апостола — местного советника коммуны Трушены от партии MAN. После этого разрешительные документы были выданы в короткие сроки. Трубка заявил, что не вмешивался в процесс получения разрешений и не обсуждал проект с представителями примэрии Трушен.

Кроме того, расследование показывает, что компания, созданная депутатом, приобрела еще один участок в Трушенах совместно с фирмой, основанной бывшим директором Агентства публичной собственности Романом Кожухарем. На этой территории планируется строительство квартала вилл. Кожухарь утверждает, что участок для инвестиций нашел его брат, а деньги были заняты у родителей и знакомых.

«У нас с Романом нет общего бизнеса. Это нужно четко понимать. В том смысле, что у нас нет общих экономических связей. У нас есть общая собственность, но это другое. Точнее, не у нас лично, а у наших компаний», — заявил Трубка.

Он также утверждает, что все инвестиции были осуществлены законно — за счет займов, официально задекларированных пожертвований и доходов от финансовых вложений. По словам депутата, он уже обратился в Национальный орган по неподкупности (НОН) с просьбой проверить, существует ли в его деятельности конфликт интересов.

Напомним, депутат PAS Александр Трубка попросил НОН проверить его активы, узнав о готовящемся расследовании журналистов TV8. 10 июля Трубка объявил, что отказывается от мандата депутата PAS. В публикации в Facebook он объяснил свое решение тем, что его предпринимательская деятельность «негативно влияет на имидж и доверие ко всей команде». При этом Трубка подчеркнул, что остается членом PAS.

Источник
agora.md logoagora
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