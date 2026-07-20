Александр Трубка забронировал квартиру в Сибиу за 140 тысяч евро.

Депутат от PAS Александр Трубка расширил инвестиции в недвижимость в Румынии. Согласно расследованию TV8, в 2025 году он забронировал квартиру в жилом комплексе The Lake Home в муниципии Сибиу.

По данным журналистов, уже в этом месяце парламентарий должен получить ключи от жилья площадью более 70 квадратных метров, стоимость которого оценивается примерно в 140 тысяч евро. Комплекс расположен в районе озера Биндер, пишет bani.md

Квартира будет передана депутату полностью меблированной. В стоимость сделки также входит парковочное место, которое необходимо приобрести вместе с жильем.

Кроме того, журналисты TV8 утверждают, что Трубка рассматривал и другие возможности для инвестиций в недвижимость в Румынии через специализированную платформу, изучая проекты в нескольких городах страны.

Ранее, отвечая на вопрос о наличии недвижимости в Румынии, депутат отрицал, что завершил такую инвестицию, объяснив, что сделка еще не была завершена.

«Я не приобрел, я нахожусь на стадии переговоров по сделке. Пока я абсолютно ничего не купил. На данный момент я жду завершения строительства, поскольку в Румынии объект должен быть введен в эксплуатацию, чтобы состоялась сделка. В конце июля я ожидаю ввода в эксплуатацию, после чего смогу заключить договор, который, очевидно, будет указан в декларации об имуществе», — заявил Александр Трубка.

Напомним, депутат от PAS Александр Трубка попросил НОН проверить его активы, узнав о готовящемся расследовании журналистов TV8. 10 июля Трубка объявил, что отказывается от мандата депутата. В публикации в Facebook он объяснил свое решение тем, что его предпринимательская деятельность «негативно влияет на имидж и доверие ко всей команде». При этом Трубка подчеркнул, что остается членом PAS.