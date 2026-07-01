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ipn
1 Июля 2026, 21:21
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НБМ: Муниципальные облигации — альтернатива финансированию местных инфраструктурных проектов

Об этом заявил первый вице-президент Национального банка Молдовы Петру Ротару на мероприятии, посвящённом рынку муниципальных облигаций.

НБМ: Муниципальные облигации — альтернатива финансированию местных инфраструктурных проектов.
НБМ: Муниципальные облигации — альтернатива финансированию местных инфраструктурных проектов.

По его словам, необходимо развивать этот механизм и привлекать к нему больше банков, передает ipn.md

Петру Ротару подчеркнул, что муниципальные облигации являются эффективным финансовым инструментом, который отличается сравнительно низкой стоимостью, прозрачным распределением средств и эффективным контролем за их использованием. По его словам, этот механизм позволяет органам местного самоуправления привлекать необходимые ресурсы для инвестиций в инфраструктуру и повышения качества жизни населения, способствуя экономическому развитию регионов.

Первый вице-президент НБМ отметил, что муниципальные облигации помогут местным властям привлекать инвестиции для реализации проектов устойчивого развития и одновременно будут способствовать развитию рынка капитала Республики Молдова. По словам Петру Ротару, Национальный банк заинтересован в расширении использования альтернативных инструментов финансирования как для государственного, так и для частного сектора.

НБМ: Муниципальные облигации — альтернатива финансированию местных инфраструктурных проектов

Источник
ipn
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