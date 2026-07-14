Комиссия по госпредприятиям лишилась кворума после отставки Александра Трубки.

Депутат Дину Плынгэу сообщил, что парламентская комиссия по расследованию ситуации на госпредприятиях временно осталась без кворума после отставки депутата Александра Трубки и отказа оппозиции участвовать в ее работе.

По его словам, на следующем пленарном заседании он предложит изменить состав комиссии, чтобы она могла продолжить работу, пишет rupor.md

«Комиссия состоит из 11 членов, шесть от парламентского большинства и пять мест, предназначенных для оппозиции. На данный момент сложнее собрать кворум. Причина, отказ оппозиции и отставка господина Трубки. Но это не мешает тому, что на следующем пленарном заседании я предложу проект постановления об изменении состава этой комиссии», — заявил Плынгэу.

Депутат сообщил, что комиссия уже направила запросы в Счетную палату, Финансовую инспекцию, НЦБК, Минфин, АПС, НОН и госпредприятия. У учреждений запросили отчеты по госпредприятиям, списки всех администраторов и членов советов администрирования, данные об их доходах, протоколы назначений, информацию о конкурсах, вознаграждениях и распределении дивидендов.

Отдельно комиссия запросила у АПС план разделения госпредприятий на категории. По словам Плынгэу, еще с 2023 года предполагалось определить, какие предприятия являются стратегическими, какие приносят доход, какие нужно реструктурировать, ликвидировать или выставить на приватизацию.

«Даже сейчас у нас есть предприятия, которые не должны быть госпредприятиями. Возможно, это должны быть агентства, или у нас есть госпредприятия, которые нам не нужны и на которые мы только тратим деньги. Нужно посмотреть, что с этим планом, почему он не реализован, и, если будет целесообразно, возможно, мы обсудим с членами комиссии, чтобы сделать его публичным», — заявил Плынгэу.

Комиссия также запросила у НОН данные о жалобах и обращениях в отношении администраторов госпредприятий и членов советов администрирования. Отдельный запрос направлен в АПС по поводу жены бывшего главы агентства Романа Кожухаря и других лиц, которые входили сразу в несколько советов администрирования.

Плынгэу считает, что по итогам работы комиссии может быть предложено изменить законодательство, чтобы один человек мог входить только в один совет администрирования.

По MoldATSA комиссия запросила протоколы совета администрирования как у самого предприятия, так и у АПС. Речь идет о назначении членов совета, конкурсе на должность директора и решениях о выплатах, которые обсуждались публично. Плынгэу также сообщил, что комиссия получила десятки обращений о возможных нарушениях на госпредприятиях. По его словам, больше всего сообщений поступило по Metalferos, поэтому первое отдельное слушание, вероятно, будет посвящено именно этому предприятию.

«Учитывая, что больше всего писем, по крайней мере на мой личный адрес, в последнее время поступило по госпредприятию Metalferos, о котором говорили очень давно, я запросил точечную информацию по этому предприятию, начиная с 2017 года и до настоящего времени. Вероятно, если после восстановления кворума в комиссии это подтвердится, первое отдельное слушание по госпредприятию будет связано с Metalferos», — заявил Плынгэу.

Парламентскую комиссию по расследованию ситуации на госпредприятиях создали после серии скандалов, в том числе вокруг MoldATSA. Оппозиция отказалась участвовать в ее работе и объявила о собственном формате проведения расследования.

Александр Трубка отказался от депутатского мандата после скандала вокруг его участия в строительном проекте через компанию QNA-Consulting SRL.