Костюк требует от правительства отчитаться о добыче нефти и газа на юге Молдовы.

На фоне энергетического кризиса, высоких цен на топливо и природный газ, а также недавних заявлений министерства энергетики о планах по расширению добычи углеводородов в стране, Костюк обвинил власти в многолетнем бездействии и отсутствии транспарентности, пишет logos-pres.md

«Мы считаем необходимым прояснить реальную ситуацию с собственными энергетическими ресурсами государства. На протяжении 30 лет власти практически ничего не делали для серьезного развития и освоения этих нефтяных и газовых ресурсов. В Вэлень ежедневно работают 18 насосов, и добыча оценивается в 300 тонн нефти в месяц; в Викторовке добывается около 10 тысяч тонн природного газа в месяц», — заявил Костюк.

В связи с этим фракция требует от правительства представить ответы на следующе вопросы:

Кто управляет и эксплуатирует месторождения нефти и газа в Вэлень и Викторовке?

Какие доходы были получены в государственный бюджет от эксплуатации этих ресурсов, и проводились ли аудиторские проверки или другие расследования относительно возможных убытков, включая экологический ущерб, ненадлежащую концессию, уклонение от уплаты налогов или мошенническое управление?

Какие компании или лица в настоящее время получают выгоду от эксплуатации и торговли добытых углеводородов и кто является конечными бенефициарами этой деятельности?

Каков реальный оценочный объем запасов нефти и природного газа на юге Республики Молдова и каковы реальные перспективы расширения их добычи?

Какие инвестиции планирует государство для проведения геологоразведочных работ, развития инфраструктуры и развития нефтегазового сектора, и намерено ли Правительство проводить тендеры или инвестиционные конкурсы для привлечения специализированных компаний?

Ответ будет представлен в письменном виде.