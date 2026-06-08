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realitatea.md logorealitatea
8 Июня 2026, 19:26
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Против депутата Василе Костюка составлен протокол о клевете

Против депутата от партии "Демократия дома" Василе Костюка был составлен административный протокол по делу о клевете.

Против депутата Василе Костюка составлен протокол о клевете.
Против депутата Василе Костюка составлен протокол о клевете.

Основанием для разбирательства стала жалоба главного комиссара полиции Кишинева Марина Гараза, передает realitatea.md

По данным, озвученным в видео, опубликованном самим Костюком, сумма штрафа составляет 3 600 леев.

В опубликованной записи сотрудник полиции разъясняет депутату причины составления протокола. В ответ Костюк заявил о несогласии с обвинениями, однако документ был подписан им с соответствующей пометкой.

«Я не согласен и всё. Здесь подписываю. Ещё один протокол», — говорит политик в видеозаписи, комментируя ситуацию.

В том же видео он также высказался в адрес представителей правоохранительных органов, подчеркнув, что, по его мнению, они должны «оставаться людьми», независимо от занимаемых должностей и званий.

Позднее депутат отметил, что намерен оспорить вынесенное решение в судебном порядке.


Источник
realitatea.md logorealitatea
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