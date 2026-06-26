Парламентское большинство заблокировало отчет о зарплатах в НБМ.

С требованием провести парламентские слушания с участием главы Национального банка Молдовы (НБМ) Анки Драгу на пленарном заседании выступил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.

Он потребовал разъяснений по поводу ежемесячных окладов и реального вклада каждого члена Наблюдательного совета НБМ, сообщает logos-press.md

«Сегодня мы отдельно предлагаем заслушать госпожу Анку Драгу, президента Национального банка, по вопросу ежемесячного вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета Нацбанка, конкретного объема работы, выполненного каждым из них, количества заседаний Совета за последние 12 месяцев, а также участия каждого члена в онлайн- или офлайн-формате и порядка этого участия», — заявил Влад Батрынча.

Эта инициатива укладывается в планы парламентской комиссии по контролю за государственными финансами, которая намерена перепроверить обоснованность зарплат в госсекторе. Депутат отметил, что общество вправе знать, как доходы руководства НБМ соотносятся с экономической реальностью в стране.

«Мы также хотим знать вклад каждого члена и чем оправданы зарплаты и доходы более чем в 120 000 леев на каждого из них в условиях, когда кредиты в Молдове остаются самыми дорогими, а у аграриев и бизнес-среды нет доступа к выгодному финансированию, к нормальным процентным ставкам… У коммерческих банков дела идут хорошо, но люди не имеют доступа к доступному кредитованию», — подверг критике ситуацию вице-спикер парламента.

По словам Батрынчи, глава Центробанка обязана отчитаться перед депутатским корпусом, чтобы парламент мог дать принципиальную оценку менеджменту регулятора и работе его Наблюдательного совета. Впрочем, до самих слушаний дело так и не дошло: инициатива набрала на голосовании лишь 27 голосов и была заблокирована парламентским большинством.