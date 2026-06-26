Глава Нацбанка Молдовы обсудила в Вене банковские реформы и интеграцию в ЕС-платежи.

Реформа страхового сектора, усиление финансового надзора и интеграция Республики Молдова в Единую зону платежей в евро (SEPA) стали основными темами обсуждений в ходе рабочего визита главы НБМ Анки Драгу в Вену.

В рамках визита состоялись встречи с руководством Центрального банка Австрии и Австрийского органа финансового рынка. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, вопросы макроэкономической стабильности, модернизацию платежной инфраструктуры и взаимодействие на международных площадках, передает rupor.md

Отдельное внимание было уделено реформе страхового сектора и внедрению европейской директивы Solvency II, а также обмену опытом в области банковского надзора и гармонизации национального законодательства с нормами ЕС.

Также отмечена роль совместных образовательных программ, в частности Vienna Institute, который способствует укреплению институциональных возможностей центральных банков и государственных органов региона.