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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 14:09
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Глава Нацбанка Молдовы обсудила в Вене банковские реформы и интеграцию в ЕС-платежи

Реформа страхового сектора, усиление финансового надзора и интеграция Республики Молдова в Единую зону платежей в евро (SEPA) стали основными темами обсуждений в ходе рабочего визита главы НБМ Анки Драгу в Вену.

Глава Нацбанка Молдовы обсудила в Вене банковские реформы и интеграцию в ЕС-платежи.
Глава Нацбанка Молдовы обсудила в Вене банковские реформы и интеграцию в ЕС-платежи.

В рамках визита состоялись встречи с руководством Центрального банка Австрии и Австрийского органа финансового рынка. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, вопросы макроэкономической стабильности, модернизацию платежной инфраструктуры и взаимодействие на международных площадках, передает rupor.md

Отдельное внимание было уделено реформе страхового сектора и внедрению европейской директивы Solvency II, а также обмену опытом в области банковского надзора и гармонизации национального законодательства с нормами ЕС.

Также отмечена роль совместных образовательных программ, в частности Vienna Institute, который способствует укреплению институциональных возможностей центральных банков и государственных органов региона.

Источник
rupor.md logorupor
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