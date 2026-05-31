Infotag
31 Мая 2026, 16:15
1
Драгу: Почти 95% активов в Молдове находятся под управлением европейских инвесторов

«Автономия центрального банка в условиях государственных и общественных ожиданий», - такова тема международной конференции глав центральных банков франкоязычных стран, в которой участвовала президент НБМ Анка Драгу.

Как сообщила пресс-служба НБМ, конференция проходит в столице Камбоджи – Пномпене, передает infotag.md

Обсуждения участников мероприятия сосредоточены на институциональных и демократических стандартах автономии центрального банка, мандате на ценовую стабильность во время кризисов, способах взаимодействия банков с общественностью, денежно-кредитном суверенитете и активах крипто, а также роли искусственного интеллекта в финансовом секторе.

На сессии, модератором которой выступил президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, президент НБМ рассказала о банковской системе Республики Молдова. Она отметила роль НБМ в обеспечении устойчивости страны перед лицом многочисленных потрясений, которым подвержена малая и открытая молдавская экономика. 

«Сдерживание инфляционных ожиданий зависит от независимости и доверия к центральному банку, качества, которые мы укрепляем посредством прозрачной и строгой публичной коммуникации. Тот факт, что почти 95% наших банковских активов находятся под управлением ведущих европейских инвесторов, демонстрирует качество регулирования НБМ. Эта структурная устойчивость подтверждается внешними рейтингами: подтверждением рейтинга «B+» агентством Fitch, первой оценкой «BB-/B» агентством Standard & Poor's и недавним повышением рейтинга до «B2» агентством Moody's, все с учетом стабильного прогноза», - отметила Драгу.

На полях конференции президент НБМ проведет двусторонние встречи с президентами Европейского Центрального банка Кристин Лагард, Национального банка Бельгии Пьером Вуншем и Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

Конференция президентов центральных банков франкоязычных стран является  международной платформой для сотрудничества и обмена опытом. Она инициирована Банком Франции в 1994 г., объединяя руководителей центральных банков франкоязычных стран.

