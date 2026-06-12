Парламент примет совместный визит председателей комиссий по европейским делам четырёх стран ЕС.

В ходе визита представители европейских органов власти встретятся с председателем парламента Молдовы Игорем Гросу, передает noi.md

Повестка дня визита включает совместное заседание комиссии по европейской интеграции парламента Молдовы и комитетов по европейским делам четырёх государств.

Обсуждения будут сосредоточены на европейском пути Молдовы, прогрессе, достигнутом в процессе вступления в Европейский союз, проведении реформ и гармонизации национального законодательства с европейским, а также подготовке к началу переговоров о вступлении по первым кластерам.

После встречи председатель комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь вместе с представителями европейских органов власти проведут совместные пресс-конференции. Заявления состоятся в понедельник, 15 июня.

Программа визита также включает встречу руководства комиссии по европейской интеграции и европейской делегации со студентами Государственного университета Молдовы.