В ФРГ открыли центр по противодействию гибридным угрозам.

В Берлине открыли Объединенный центр по противодействию гибридным угрозам (GAZ Hybrid).

На торжественной церемонии во вторник, 16 июня, присутствовал министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт и многочисленные представители органов безопасности федерального и земельного уровня, передает dw.com

Основная задача GAZ Hybrid заключается в выявлении и пресечении шпионажа, диверсий, дезинформации, распространения оружия массового уничтожения, транснациональных репрессий, государственного терроризма и других форм гибридных угроз, указали в МВД.

Центр будет координировать взаимодействие федерального уровня и земель, полиции, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

"Мы защищаем нашу страну от враждебных субъектов и обеспечиваем стабильность нашей инфраструктуры, нашей экономики и нашей демократии. Мы инвестируем в меры предосторожности", - заявил Добриндт. "Благодаря оперативной обстановке, ежедневному обмену информацией и скоординированному реагированию мы с помощью Центра противодействия повышаем нашу устойчивость", - подчеркнул он далее.

Новая структура дополняет существующую архитектуру безопасности в Германии и расширяет возможности уже существующих центров противодействия, в том числе Национального центра киберзащиты (NCAZ), Совместного центра противодействия дронам (GDAZ) и Объединенного центра по противодействию экстремизму и терроризму (GETZ).

Цель - обмен информацией, чтобы быстрее выявлять атаки со стороны иностранных государств и спецслужб. Речь идет о "координации, а не о борьбе за компетенции" и соперничестве, отметил министр внутренних дел ФРГ.