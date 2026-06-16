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dw.com logodw
16 Июня 2026, 20:54
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В ФРГ открыли центр по противодействию гибридным угрозам

В Берлине открыли Объединенный центр по противодействию гибридным угрозам (GAZ Hybrid).

В ФРГ открыли центр по противодействию гибридным угрозам.
В ФРГ открыли центр по противодействию гибридным угрозам.

На торжественной церемонии во вторник, 16 июня, присутствовал министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт и многочисленные представители органов безопасности федерального и земельного уровня, передает dw.com

Основная задача GAZ Hybrid заключается в выявлении и пресечении шпионажа, диверсий, дезинформации, распространения оружия массового уничтожения, транснациональных репрессий, государственного терроризма и других форм гибридных угроз, указали в МВД.

Центр будет координировать взаимодействие федерального уровня и земель, полиции, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

"Мы защищаем нашу страну от враждебных субъектов и обеспечиваем стабильность нашей инфраструктуры, нашей экономики и нашей демократии. Мы инвестируем в меры предосторожности", - заявил Добриндт. "Благодаря оперативной обстановке, ежедневному обмену информацией и скоординированному реагированию мы с помощью Центра противодействия повышаем нашу устойчивость", - подчеркнул он далее.

Новая структура дополняет существующую архитектуру безопасности в Германии и расширяет возможности уже существующих центров противодействия, в том числе Национального центра киберзащиты (NCAZ), Совместного центра противодействия дронам (GDAZ) и Объединенного центра по противодействию экстремизму и терроризму (GETZ).

Цель - обмен информацией, чтобы быстрее выявлять атаки со стороны иностранных государств и спецслужб. Речь идет о "координации, а не о борьбе за компетенции" и соперничестве, отметил министр внутренних дел ФРГ.

Источник
dw.com logodw
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