В центре Кишинёва произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

По информации пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, виновником цепной аварии стал 36-летний водитель за рулем Citroen. При маневрировании и изменении направления движения он совершил столкновение с автомобилем BMW, которым управлял 21-летний молодой человек, передает rupor.md

Удар был такой силы, что BMW выбросило на полосу встречного движения, где он лоб в лоб протаранил малолитражку Smart под управлением 48-летнего мужчины. На этом цепная реакция не закончилась: неуправляемую машину отбросило еще на два автомобиля — Samsung, за рулем которого находился 72-летний пенсионер, и Renault под управлением 31-летней женщины.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции и скорая помощь. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пожилой водитель автомобиля Samsung — его экстренно госпитализировали для медицинского обследования. Остальные участники движения отделались испугом и незначительными ушибами.

По факту ДТП начато расследование, правоохранительным органам предстоит установить все точные обстоятельства и степень вины каждого водителя.



