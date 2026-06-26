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moldpres.md logomoldpres
26 Июня 2026, 21:45
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Парламент одобрил в первом чтении реформу Службы по борьбе с отмыванием денег

Институциональные рамки Службы по борьбе с отмыванием денег приведут в соответствие с европейскими стандартами: введут статус офицера финансовой информации, сертификацию и упростят руководство.

Парламент одобрил в первом чтении реформу Службы по борьбе с отмыванием денег.
Парламент одобрил в первом чтении реформу Службы по борьбе с отмыванием денег.

Законопроект, предусматривающий эти изменения,   принят парламентом в первом чтении, передает moldpres.md

Наиболее важным изменением, предусмотренным проектом, является введение статуса офицера финансовой информации в соответствии с международными стандартами в данной области. Новый статус определяет полномочия, права, обязанности и профессиональные гарантии специализированного персонала в рамках СПБОД.

Законодательная инициатива, разработанная Министерством юстиции, также вводит обязательную профессиональную сертификацию для сотрудников учреждений и компаний, которые несут ответственность за отчетность в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

«Цель проекта состоит в укреплении и модернизации нормативной и институциональной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения путем развития возможностей Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и приведения их в соответствие с международными стандартами и рекомендациями. Цели проекта включают укрепление операционных возможностей указанной службы, создание национальной системы обучения и сертификации в данной области, а также регулирование статуса офицера финансовой информации и создание учебного центра», — заявил депутат Лилиан Карп, председатель Комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку.

Проект определяет понятие сертификата об обучении, устанавливает условия его получения и предусматривает его обновление не реже одного раза в три года. В настоящее время национальное законодательство регулирует обучение в данной сфере, однако не предусматривает обязательный механизм периодической профессиональной сертификации.

Одновременно СПБОД получит полномочия по организации обучающих программ, разработке методических материалов и координации национальной платформы профессиональной подготовки, укрепляя свою роль ведущего институционального   центра в этой области.

Проект также предусматривает сокращение числа заместителей директора Службы с двух до одного, мера направлена на повышение эффективности процесса принятия решений и усиление управленческой ответственности. По словам авторов, данное изменение приводит структуру учреждения в соответствие с требованиями Группы "Эгмонт" — международной сети подразделений финансовой информации более чем из 160 государств, в числе которых и Республика Молдова.

Законопроект предстоит рассмотреть в парламенте во втором чтении.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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