Парламент одобрил новые правила выборов в Гагаузии: оппозиция критикует законопроект.

Парламент в первом чтении одобрил, голосами большинства депутатов ПДС, поправки в Избирательный кодекс, которые устанавливают новые правила проведения выборов башкана и Народного собрания Гагаузии.

Законопроект вызвал споры в ходе заседания: оппозиция утверждает, что инициатива ограничивает полномочия автономного региона и продвигается в ускоренном порядке, тогда как авторы заявляют, что изменения необходимы для приведения законодательства в соответствие с решениями Конституционного суда и обеспечения конституционной избирательной системы, передаёт ipn.md

Депутат фракции «Альтернатива» Александр Стояногло заявил, что законопроект выходит за рамки, установленные решениями Конституционного суда, и нарушает баланс между центральными властями и АТО Гагаузия. По его словам, предлагаемые изменения лишат Гагаузию права самостоятельно организовывать региональные выборы и введут новые требования к кандидатам на должность башкана, которые не предусмотрены Законом об особом правовом статусе Гагаузии.

Критику высказал и вице-председатель Парламента, депутат Партии социалистов Влад Батрынча. «Мы говорим не только о Гагаузии. Это уже 13-й законопроект об изменении Избирательного кодекса за последние три года. Нельзя говорить об уважении к закону, когда законы меняются в зависимости от политических интересов», — заявил Влад Батрынча.

В свою очередь, вице-председатель Парламентской комиссии по государственному управлению и региональному развитию, депутат от ПДС Лариса Волох отвергла обвинения и заявила, что статус региона не затрагивается. «Никто не отнимает гагаузскую автономию, никто не ограничивает право людей выбирать своих представителей, никто не меняет идентичность или особый статус региона. Мы делаем то, что является естественным для правового государства. Мы создаём четкую, последовательную и соответствующую Конституции избирательную систему», — заявила Лариса Волох.

Законопроект был одобрен в первом чтении 52 голосами депутатов Партии «Действие и солидарность».

Изменения предусматривают создание Центрального избирательного совета Гагаузии, который будет действовать как постоянный избирательный орган и организовывать региональные выборы. Кроме того, в Избирательный кодекс вводится термин «региональные выборы», который будет включать выборы башкана, депутатов Народного собрания и референдумы, проводимые в регионе.