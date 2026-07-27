Новые правила региональных выборов в Гагаузии: законопроект зарегистрирован в парламенте.

Выборы башкана и Народного собрания Гагаузии могут проводиться новым постоянным избирательным органом согласно законопроекту о внесении изменений в Кодекс о выборах, зарегистрированному в парламенте.

Инициатива последовала за решениями Конституционного суда, касающимися региональных полномочий, и вводит понятие «региональные выборы», передает ipn.md

Депутат ПДС Игорь Кирияк сообщил, что целью является создание правовой базы для голосования в текущем году, в то время как представители Гагаузии выступают за сохранение действующей системы.

Проект предусматривает создание Центральной избирательной комиссии Гагаузии — постоянного учреждения с числом членов от семи до 11.

Председатель структуры будет назначаться Центральной избирательной комиссией (ЦИК), двух членов назначит Народное собрание, а остальные будут отобраны в соответствии с положениями Кодекса о выборах. Если компетентные органы не произведут назначения в установленный срок, вакантные места будут заполнены ЦИК из Реестра служащих избирательной сферы.

В то же время ЦИК будет оказывать содействие и осуществлять надзор за организацией региональных выборов, принимая необходимые решения. Документ также предлагает переход от одномандатной к пропорциональной системе выборов Народного собрания, аналогично национальным выборам.

Для выборов, запланированных на этот год, предусмотрено исключение, они пройдут по действующим нормам. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи заявляет, что поправки требуют более глубокого анализа, предупреждая о возможных рисках для прав жителей региона.

По его мнению, необходимы дополнительные юридические экспертизы, сравнительный анализ и приведение законодательных решений в соответствие с европейскими стандартами.

Законопроект подлежит рассмотрению и обсуждению на пленарном заседании парламента.