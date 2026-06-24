Палата депутатов Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой: направлен в Сенат.

Законодательная инициатива партии S.O.S. România, предусматривающая объединение Румынии с Молдовой, была автоматически принята Палатой депутатов после истечения предусмотренного Конституцией 45-дневного срока рассмотрения.

Теперь проект будет передан в Сенат Румынии, который является решающей инстанцией по данному вопросу, сообщает Digi24.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 апреля и получил отрицательное заключение правительства Румынии. Кроме того, отрицательные отзывы на него дали юридическая комиссия и комиссия по правам человека Палаты депутатов.

Поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование в пленарном заседании, он считается принятым автоматически в соответствии со статьёй 75 (пункт 2) Конституции Румынии и будет направлен в Сенат в редакции, предложенной авторами инициативы.

Согласно законопроекту, парламент Румынии должен принять решение об объединении Румынии и Республики Молдова.

Также документ предусматривает подтверждение приверженности положениям Хельсинских соглашений, которые допускают изменение государственных границ мирным и дипломатическим путём.

Проект уполномочивает правительство Румынии «в срочном порядке и незамедлительно» начать переговоры с властями Кишинёва для «завершения объединения с Республикой Молдова».

Согласно тексту инициативы, после принятия закона и его публикации в официальном вестнике Румынии должны быть уведомлены:

власти Республики Молдова;

США;

НАТО;

ООН;

ЕС;

другие международные структуры,

для реализации положений закона.