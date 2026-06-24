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digi24.ro logodigi24
24 Июня 2026, 14:05
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Палата депутатов Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой: направлен в Сенат

Законодательная инициатива партии S.O.S. România, предусматривающая объединение Румынии с Молдовой, была автоматически принята Палатой депутатов после истечения предусмотренного Конституцией 45-дневного срока рассмотрения.

Палата депутатов Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой: направлен в Сенат.
Палата депутатов Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой: направлен в Сенат.

Теперь проект будет передан в Сенат Румынии, который является решающей инстанцией по данному вопросу, сообщает Digi24.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 апреля и получил отрицательное заключение правительства Румынии. Кроме того, отрицательные отзывы на него дали юридическая комиссия и комиссия по правам человека Палаты депутатов.

Поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование в пленарном заседании, он считается принятым автоматически в соответствии со статьёй 75 (пункт 2) Конституции Румынии и будет направлен в Сенат в редакции, предложенной авторами инициативы.

Согласно законопроекту, парламент Румынии должен принять решение об объединении Румынии и Республики Молдова.

Также документ предусматривает подтверждение приверженности положениям Хельсинских соглашений, которые допускают изменение государственных границ мирным и дипломатическим путём.

Проект уполномочивает правительство Румынии «в срочном порядке и незамедлительно» начать переговоры с властями Кишинёва для «завершения объединения с Республикой Молдова».

Согласно тексту инициативы, после принятия закона и его публикации в официальном вестнике Румынии должны быть уведомлены:

  • власти Республики Молдова;
  • США;
  • НАТО;
  • ООН;
  • ЕС;
  • другие международные структуры,

для реализации положений закона.

Источник
digi24.ro logodigi24
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