Палата депутатов Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой: направлен в Сенат
Законодательная инициатива партии S.O.S. România, предусматривающая объединение Румынии с Молдовой, была автоматически принята Палатой депутатов после истечения предусмотренного Конституцией 45-дневного срока рассмотрения.
Теперь проект будет передан в Сенат Румынии, который является решающей инстанцией по данному вопросу, сообщает Digi24.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 апреля и получил отрицательное заключение правительства Румынии. Кроме того, отрицательные отзывы на него дали юридическая комиссия и комиссия по правам человека Палаты депутатов.
Поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование в пленарном заседании, он считается принятым автоматически в соответствии со статьёй 75 (пункт 2) Конституции Румынии и будет направлен в Сенат в редакции, предложенной авторами инициативы.
Согласно законопроекту, парламент Румынии должен принять решение об объединении Румынии и Республики Молдова.
Также документ предусматривает подтверждение приверженности положениям Хельсинских соглашений, которые допускают изменение государственных границ мирным и дипломатическим путём.
Проект уполномочивает правительство Румынии «в срочном порядке и незамедлительно» начать переговоры с властями Кишинёва для «завершения объединения с Республикой Молдова».
Согласно тексту инициативы, после принятия закона и его публикации в официальном вестнике Румынии должны быть уведомлены:
- власти Республики Молдова;
- США;
- НАТО;
- ООН;
- ЕС;
- другие международные структуры,
для реализации положений закона.