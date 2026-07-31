Пьорко о скандалах вокруг Табурчану и Трубки: ЕС не дает оценку отдельным случаям.

Посол Евросоюза в Молдове Ивона Пьорко на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг бывшего секретаря MoldATSA Анастасии Табурчану и экс-депутата от PAS Александра Трубки, заявила, что ЕС не дает оценку отдельным случаям.

При этом Пьорко отметила, что для каждого государства — члена ЕС, а также стран-кандидатов на вступление эффективное государственное управление и прозрачность остаются ключевыми принципами.

«Мы рассчитываем, что власти уделят этим вопросам должное внимание. Думаю, это уже происходит. Я также хотела бы отметить роль средств массовой информации, которые освещали эти ситуации», — добавила Пьорко.

Ранее СМИ выяснили,что двоюродная сестра Санду Анастасия Табурчану за год работы в MoldATSA получила более миллиона леев (120 тыс. леев в месяц). Расследование вызвало громкий скандал и широкий общественный резонанс. Табурчану объявила об уходе из MoldATSA и сообщила, что вернет все полученные средства.

Президент Майя Санду заявила, что ей не было известно о должности и уровне оплаты ее сестры в этом госпредприятии.

Еще одно дело, всколыхнувшее общественность, связано с уже бывшим депутатом PAS Александром Трубкой. Журналистское расследование выяснило, что Трубка участвовал сразу в нескольких проектах в сфере недвижимости. Также он инвестировал в недвижимость в Румынии.

10 июля Александр Трубка сложил депутатский мандат, объяснив свое решение тем, что его предпринимательская деятельность влияет на имидж команды.