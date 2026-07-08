Кику: Пусть опровергнут, что Табурчану получила €80 000 зарплаты из пакета помощи ЕС.

Депутат Ион Кику потребовал разъяснений от Администрации президента, правительства и Делегации Европейского союза в Кишиневе относительно вознаграждения, полученного Анастасией Табурчану в рамках европейского проекта.

Он призвал власти объяснить, были ли около 80 тысяч евро, которые, по его словам, Тэбурчану получила в период с октября 2024 года по июнь 2026 года, выплачены из пакета финансовой помощи в размере 1,9 млрд евро, предоставленного Европейским союзом Республике Молдова, сообщает omniapres.md

«Прошу Администрацию президента и правительство Молдовы опровергнуть тот факт, что 80 тысяч евро, полученные двоюродной сестрой президента Анастасией Тэбурчану, которая работала в Делегации ЕС и одновременно в MoldATSA, были выплачены из тех самых 1,9 миллиарда евро финансовой помощи, предоставленной Европейским союзом Республике Молдова», — заявил Ион Кику.

По словам Кику, Табурчану работала в составе Reform Support Team при Делегации Европейского союза в Кишиневе, где якобы получала по 4 тысячи евро в месяц, одновременно получая зарплату в MoldATSA.

«Таким образом, зарплата Анастасии достигает 10 тысяч евро в месяц. Мне интересно посмотреть, какие отчеты она ежемесячно представляла финансирующей стороне. Каждый месяц необходимо представлять отчет о деятельности, и на его основании производится оплата», — заявил депутат.

Кику также обратился к Делегации Европейского союза в Кишиневе с просьбой обнародовать документы, на основании которых производились эти выплаты.

«Прошу Делегацию Европейского союза в Кишиневе представить все 20 ежемесячных отчетов о деятельности Анастасии Табурчану, на основании которых ей выплачивали по 4 тысячи евро в месяц», — сказал он.

Депутат также заявил, что вновь обратится в европейские институты с просьбой проверить, каким образом использовались внешние финансовые средства.

«Я уже написал в Европейскую счетную палату и напишу еще раз. Надеюсь, что и Европейская прокуратура заинтересуется тем, как в Республике Молдова расходовались деньги европейских налогоплательщиков», — заявил Ион Кику.