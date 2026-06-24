Додон: Реинтеграция страны должна стать национальной идеей.

Пока не будет решен приднестровский вопрос и не будет реинтегрирована страна, ни о каком вступлении Молдовы в ЕС не может быть и речи. Реинтеграция страны должна стать национальной идеей, отметил Додон.

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает noi.md

Он отметил, что является евроскептиком и считает, что при нынешней политической конъюнктуре, при нынешнем руководстве Брюсселя, Молдова не может и не должна торопиться с интеграцией в ЕС.

По словам политика, переговоры нужно вести, исключительно исходя из наших национальных интересов, жёстко отстаивая экономический суверенитет (неучастие в санкционных войнах), отказываясь от милитаризации, укрепляя нейтралитет и сохраняя традиционные ценности.

В то же время Игорь Додон сказал, что мы должны быть реалистами и называть вещи своими именами.

Он полагает, что Молдова не станет членом ЕС в ближайшее время. Большинство стран Европейского союза выступают против дальнейшего расширения. Статус члена с урезанными правами не является решением, а соглашаться на такой статус — большая ошибка.

По словам лидера Партии социалистов, экс-президента страны, ещё одной большой ошибкой Молдовы было идти в одном «пакете» с Украиной, у которой сегодня хватает собственных проблем. Насколько возможно отделение от Украины в рамках этого процесса, станет ясно в ближайшее время.

«Пока мы не решим приднестровский вопрос и не реинтегрируем страну, ни о каком вступлении в ЕС не может быть и речи. Реинтеграция страны должна стать национальной идеей, а для этого необходимо отказаться от экономического и энергетического шантажа и начать диалог с Тирасполем», - заявил Игорь Додон.