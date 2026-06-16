Власти переходят от «механической» дебюрократизации к «умной».

Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Еуджен Осмокеску пояснил, что новый подход делает акцент на цифровизации и использовании искусственного интеллекта для повышения эффективности взаимодействия между государством и частным сектором. В отличие от прошлых инициатив, таких как «гильотина» регулирования, нынешние усилия носят совместный характер и вовлекают все министерства в процесс приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС и упрощения процедур, пишет logos-pres.md

«Сейчас мы находимся на совершенно ином этапе, когда речь идет не о механическом, а об умном сокращении. Мы должны находить решения с минимальными рисками и минимальными издержками как для бизнеса, так и для государства. Мы говорим о регулировании текущего века, где цифровизация, и особенно искусственный интеллект, занимает все более значимое и повсеместное место, поэтому мы должны соотносить с этим все наши инициативы», — заявил Осмокеску в ходе дебатов на IPN.

По словам вице-премьера, амбициозная цель на 2026 год — обеспечить экономию для частного сектора в размере около 5 млрд леев за счет устранения ненужных административных барьеров.

В качестве успешного примера приводится министерство окружающей среды, которое пересмотрело свое законодательство и систему авторизации в соответствии со стандартами ЕС. Аналогичные дискуссии ведутся сейчас с министерством труда и социальной защиты.

Синхронизация с прицелом на будущее

Власти признают, что возникают трудности, когда некоторые ведомства отказываются принимать изменения без обоснованных аргументов, однако процесс постоянно корректируется путем диалога.

«Более того, мы стремимся привить госорганам подходы, которые уже применяются на уровне Европейского союза, признавшего избыточность регулирования в течение многих десятилетий. Были разработаны пакеты, так называемые «омнибусы», для облегчения деятельности бизнес-среды: отдельно по цифровизации, отдельно по дебюрократизации отношений между ЕС и бизнесом. Именно поэтому мы уже приводим свои инициативы в соответствие с теми, что готовятся в Европейском союзе, чтобы нам не пришлось переделывать работу через год или два, когда мы станем членами ЕС», — заключил министр.