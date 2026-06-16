16 Июня 2026, 12:02
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Осмокеску: Поможем производителям, работающим с РФ и Беларусью, найти другие рынки
Молдова присоединилась к большинству международных санкций, введенных в отношении России и Беларуси. Тем не менее, торговые отношения с этими двумя странами в определенной мере сохраняются.
«В целом, примерно 6% торговли приходится на эти два государства. Однако существуют международные соглашения, которыми пользуются наши производители, поэтому мы должны сделать дополнительный шаг, чтобы защитить их интересы и переориентировать их на новые рынки сбыта на случай закрытия рынка Российской Федерации и Беларуси», — заявил Осмокеску в ходе дебатов на IPN, сообщает logos-press.md
Чиновник отметил, что процесс адаптации и диверсификации экспорта сложен и предполагает принятие мер, которые не всегда заметны широкой общественности.
«Это гораздо больше, чем мы видим на поверхности, в том, что касается нашей работы для поддержки предпринимателей», — добавил вице-премьер.