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logos.press.md logologos
16 Июня 2026, 12:02
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Осмокеску: Поможем производителям, работающим с РФ и Беларусью, найти другие рынки

Молдова присоединилась к большинству международных санкций, введенных в отношении России и Беларуси. Тем не менее, торговые отношения с этими двумя странами в определенной мере сохраняются.

Осмокеску: Поможем производителям, работающим с РФ и Беларусью, найти другие рынки.
Осмокеску: Поможем производителям, работающим с РФ и Беларусью, найти другие рынки.

«В целом, примерно 6% торговли приходится на эти два государства. Однако существуют международные соглашения, которыми пользуются наши производители, поэтому мы должны сделать дополнительный шаг, чтобы защитить их интересы и переориентировать их на новые рынки сбыта на случай закрытия рынка Российской Федерации и Беларуси», — заявил Осмокеску в ходе дебатов на IPN, сообщает logos-press.md

Чиновник отметил, что процесс адаптации и диверсификации экспорта сложен и предполагает принятие мер, которые не всегда заметны широкой общественности.

«Это гораздо больше, чем мы видим на поверхности, в том, что касается нашей работы для поддержки предпринимателей», — добавил вице-премьер.

Источник
logos.press.md logologos
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