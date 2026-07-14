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realitatea.md logorealitatea
14 Июля 2026, 20:06
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Осмокеску: Открытие Кластера 6 переговоров с ЕС — важный этап для Молдовы

Республика Молдова в рамках третьей Межправительственной конференции Молдова — Европейский союз откроет Кластер 6 переговоров о вступлении в ЕС, посвящённый внешним отношениям.

Осмокеску: Открытие Кластера 6 переговоров с ЕС — важный этап для Молдовы.
Осмокеску: Открытие Кластера 6 переговоров с ЕС — важный этап для Молдовы.

Исполняющий обязанности премьер-министра Еуджениу Осмокеску назвал этот шаг важным этапом на пути европейской интеграции страны, передает realitatea.md

По словам Осмокеску, открытие кластера свидетельствует о прогрессе Молдовы в процессе согласования с политиками и ценностями Европейского союза.

«Этот новый шаг является результатом постоянных усилий государственных учреждений и тесного сотрудничества с европейскими партнёрами», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что открытие Кластера 6 подтверждает приверженность властей продолжать реформы и последовательно продвигаться в процессе интеграции в ЕС.

По словам Осмокеску, переговоры о вступлении представляют собой не только процесс сближения с Евросоюзом, но и обязательство по укреплению демократических институтов, повышению безопасности, развитию экономики и улучшению качества жизни граждан.

«Мы продолжим ответственно работать над открытием остальных переговорных кластеров и приближением к нашей стратегической цели — вступлению в Европейский союз», — подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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