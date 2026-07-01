theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 17:43
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Осмокеску: Неперспективные компании будут приватизированы или ликвидированы

В рамках реорганизации Агентства публичной собственности (АПС) могут быть приватизированы или ликвидированы неперспективные компании. Об этом заявил министр экономики Евгений Осмокеску.

Осмокеску: Неперспективные компании будут приватизированы или ликвидированы.
Осмокеску: Неперспективные компании будут приватизированы или ликвидированы.

Чиновник также сообщил, что необходимо пересмотреть заработную плату членов советов директоров компаний. Для них будут установлены ключевые показатели эффективности, на основе которых будет определяться размер вознаграждения, пишет realitatea.md

«Когда мы говорим о генеральных директорах и сотрудниках компаний, оплата труда должна основываться на результатах работы и определённых показателях, которые нам предстоит установить. Как я уже говорил — ликвидация, реорганизация, приватизация. Более того, могу сказать, что мы начнём масштабный аудит — не только государственных предприятий, но и самого АПС — чтобы понимать, какое наследство нам досталось», — заявил Осмокеску.

Премьер-министр Александр Мунтяну объявил 1 июля о реорганизации Агентства публичной собственности. Учреждение перейдёт в подчинение Министерства экономики. Решение было принято после скандалов в MoldATSA и Metalferos.

В связи с этим Евгению Осмокеску поручено представить оценку деятельности АПС и конкретный план реорганизации, а министрам — отчитаться о ситуации со всеми назначенными членами советов директоров, их результатах и квалификации для выполнения соответствующих обязанностей.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте