Осмокеску: Неперспективные компании будут приватизированы или ликвидированы.

В рамках реорганизации Агентства публичной собственности (АПС) могут быть приватизированы или ликвидированы неперспективные компании. Об этом заявил министр экономики Евгений Осмокеску.

Чиновник также сообщил, что необходимо пересмотреть заработную плату членов советов директоров компаний. Для них будут установлены ключевые показатели эффективности, на основе которых будет определяться размер вознаграждения, пишет realitatea.md

«Когда мы говорим о генеральных директорах и сотрудниках компаний, оплата труда должна основываться на результатах работы и определённых показателях, которые нам предстоит установить. Как я уже говорил — ликвидация, реорганизация, приватизация. Более того, могу сказать, что мы начнём масштабный аудит — не только государственных предприятий, но и самого АПС — чтобы понимать, какое наследство нам досталось», — заявил Осмокеску.

Премьер-министр Александр Мунтяну объявил 1 июля о реорганизации Агентства публичной собственности. Учреждение перейдёт в подчинение Министерства экономики. Решение было принято после скандалов в MoldATSA и Metalferos.

В связи с этим Евгению Осмокеску поручено представить оценку деятельности АПС и конкретный план реорганизации, а министрам — отчитаться о ситуации со всеми назначенными членами советов директоров, их результатах и квалификации для выполнения соответствующих обязанностей.