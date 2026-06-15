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logos.press.md logologos
15 Июня 2026, 11:27
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Молдова в пять раз увеличила поставки бензина в Украину

В мае 2026 года объемы импорта бензина в Украину выросли почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 90,3 тыс. т.

Молдова в пять раз увеличила поставки бензина в Украину.
Молдова в пять раз увеличила поставки бензина в Украину.

Страны-поставщики:

— Литва заняла первое место, увеличив экспорт с 25 тыс. т в апреле до 31 тыс. т в мае;

— Румыния заняла вторую позицию, нарастив объемы с 15,2 тыс. т до 24 тыс. т;

— Германия поставила 17 тыс. т бензина вместо 15 тыс. т в апреле;

— Молдова увеличила поставки почти в пять раз — с 2,5 тыс. т до 12 тыс. т;

— Польша увеличила экспорт с 4 тыс. т до 6 тыс. т;

— Словакия поставила 0,7 тыс. т против 0,3 тыс. т в апреле, пишет logos-pres.md со ссылкой на enkorr.ua

Зато Греция, в апреле отгрузившая 7,8 тыс. т, в мае полностью прекратила поставки бензина в Украину.

Источник
logos.press.md logologos
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