Оппозиция предлагает ряд существенных правок в избирательный кодекс Молдовы.

Разработанный проект закона по этому поводу обсуждался во вторник на заседании круглого стола, организованного партией «Гражданский конгресс». Законопроект разработан группой депутатов от всех оппозиционных фракций.

Представляя законопроект, единственный в парламенте депутат от «Гражданского конгресса» Марк Ткачук отметил, что документ направлен на то, чтобы «максимально приблизить законодательство Молдовы к европейской практике в области проведения выборов», передает infotag.md

«Кроме того, поправки позволят изменить процесс организации выборов, чтобы избавить избирателей от недоверия к выборам. Нынешний Избирательный кодекс содержит целый ряд диспропорций. Количество членов ЦИК сокращено до семи человек. Большинство из них представляет правящую партию. Санкции по отношению к участникам выборов применяются вне судебного процесса», - перечислил Ткачук.

По его словам, авторы законопроекта предлагают, чтобы состав ЦИК был увеличен до девяти человек, из которых шесть назначаются парламентом – в том числе – один от парламентского большинства, четверо – от оппозиционных фракций, и один от гражданского общества по предложению оппозиции. Еще трое членов ЦИК предлагается назначать следующим образом: по одному от президента Молдовы, от правительства и от Высшего совета магистратуры. Председателем ЦИК в обязательном порядке избирается представитель оппозиции.

Также законопроект предусматривает изменение порядка образования избирательных участков за рубежом. В частности, основанием для образования участков является только предварительная регистрация избирателей, а решение принимает Центризбирком.

Кроме того, предлагается, чтобы Центральная избирательная комиссия обеспечила непрерывную онлайн-трансляцию голосования и подсчета голосов с каждого избирательного участка.

Также предлагается проводить опросы, в том числе опросы на выходе с избирательного участка в уведомительном порядке, без разрешения Центральной избирательной комиссии. В случае экзитполов необходима «предварительная техническая регистрация в ЦИК».

«Санкции в виде аннулирования регистрации, аккредитации или утверждения субъектов избирательного процесса, а также исключение политической партии (…) применяются исключительно на основании вступившего в силу решения судебно инстанции по запросу Центральной избирательной комиссии», - предлагается в законопроекте.