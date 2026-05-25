Маринуца обвинил Носатого в запугивании и опубликовал переписку.

В переписке последний пишет: «Вы намного хуже, чем были. Если вы продолжите меня атаковать, я буду вынужден “защищаться”! Не советую…», сообщает unimedia.info

«Я считаю, что это ночное сообщение министра обороны Республики Молдова Анатолия Носатого, полученное после моего участия в аналитической передаче о ситуации с региональной и национальной безопасностью, является явной попыткой запугивания, давления, шантажа и предупреждением, несовместимым с государственной должностью автора», — написал Маринуца.

Он добавил, что в последние дни был занят международной деятельностью и «пропустил срок», который, по его словам, ему дал министр для реакции на его заявления.

«Я отвечу сегодня в течение дня», — отметил он.

В завершение Маринуца обратился к пользователям с вопросом, по каким причинам, по их мнению, министр Носатый позволяет себе подобное поведение, призвав оставить комментарии.

Ранее Маринуца утверждал, что "угрозы он стал получать после того, как призвали министра обороны уйти в отставку из-за гибели подростка в результате стрельбы в воинской части.

В Министерстве обороны Молдовы на запрос журналистов пока не предоставили комментарий.