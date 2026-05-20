Носатый о пистолетах Glock: Одни из самых передовых видов оружия в этой области.

Заявления Анатолия Носатого прозвучали после того, как вчера, 19 мая, по итогам слушаний по делу о гибели несовершеннолетнего в результате стрельбы в воинской части в Кагуле, некоторые депутаты отметили, что этот пистолет должен использоваться только высшим командным составом, передает rupor.md

«Военнослужащие оснащены оружием Glock 4-го поколения, которое является одним из самых эффективных в этой сфере. Оно состоит на вооружении примерно в 40 государствах, в том числе в армейских подразделениях. Оружие отвечает всем требованиям и подходит для той военной деятельности, которую мы должны обеспечивать. Главное правило — строгое соблюдение технических мер и техники безопасности при обращении с оружием», — уточнил Носатый.

Министр признал, что из произошедшего необходимо извлечь уроки и скорректировать документацию, однако исключил сценарий с отставками.

«Важно извлечь уроки, скорректировать действующую документацию и не допускать подобных случаев в будущем. Главное — это обеспечение безопасности военнослужащих и гражданских лиц», — добавил Носатый.

Напомним, что парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организовала во вторник, 19 мая, закрытые слушания по поводу трагического инцидента в кагульской воинской части. Министр обороны на них не присутствовал.

«Я участвовал в международном форуме в Австрии, где представлял Республику Молдова, кроме того, у меня было несколько встреч с моими коллегами по оборонному ведомству. Я считаю, что каждый должен выполнять свою работу в соответствии с национальным законодательством, должностной инструкцией и деятельностью, предусмотренной регламентами и другими актами. Я, соответственно, руководствуюсь действующей нормативно-правовой базой и осуществляю свою деятельность в соответствии с требованиями к должности министра», — объяснил свое отсутствие глава Минобороны.