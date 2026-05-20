Носатый о пистолетах Glock: Одни из самых передовых видов оружия в этой области
Министр обороны утверждает, что пистолеты типа Glock, используемые молдавскими военнослужащими, соответствуют всем необходимым требованиям.
Заявления Анатолия Носатого прозвучали после того, как вчера, 19 мая, по итогам слушаний по делу о гибели несовершеннолетнего в результате стрельбы в воинской части в Кагуле, некоторые депутаты отметили, что этот пистолет должен использоваться только высшим командным составом, передает rupor.md
«Военнослужащие оснащены оружием Glock 4-го поколения, которое является одним из самых эффективных в этой сфере. Оно состоит на вооружении примерно в 40 государствах, в том числе в армейских подразделениях. Оружие отвечает всем требованиям и подходит для той военной деятельности, которую мы должны обеспечивать. Главное правило — строгое соблюдение технических мер и техники безопасности при обращении с оружием», — уточнил Носатый.
Министр признал, что из произошедшего необходимо извлечь уроки и скорректировать документацию, однако исключил сценарий с отставками.
«Важно извлечь уроки, скорректировать действующую документацию и не допускать подобных случаев в будущем. Главное — это обеспечение безопасности военнослужащих и гражданских лиц», — добавил Носатый.
Напомним, что парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организовала во вторник, 19 мая, закрытые слушания по поводу трагического инцидента в кагульской воинской части. Министр обороны на них не присутствовал.
«Я участвовал в международном форуме в Австрии, где представлял Республику Молдова, кроме того, у меня было несколько встреч с моими коллегами по оборонному ведомству. Я считаю, что каждый должен выполнять свою работу в соответствии с национальным законодательством, должностной инструкцией и деятельностью, предусмотренной регламентами и другими актами. Я, соответственно, руководствуюсь действующей нормативно-правовой базой и осуществляю свою деятельность в соответствии с требованиями к должности министра», — объяснил свое отсутствие глава Минобороны.