Носатый: Гибридная война окончательно переходит в когнитивную войну
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг обвинения некоторых политиков в том, что сотрудничество с НАТО якобы нарушает нейтральный статус Молдовы.
По его словам, подобные заявления являются частью гибридной войны и направлены на распространение ложных нарративов, сообщает unimedia.info
"Это также часть этой гибридной войны, которая окончательно переходит в область, или, скажем так, в направление когнитивной войны. Используя существующие воспоминания или представления о НАТО как о чем-то плохом, пытаются продвигать эти ложные нарративы", - заявил глава Минобороны.
По словам Носатого, сотрудничество с НАТО осуществляется исключительно в интересах Молдовы, а все проекты помощи реализуются только по запросу молдавской стороны.
"Потому что сотрудничество с НАТО отвечает исключительно нашим интересам, и все проекты помощи, которые мы можем получить от НАТО, осуществляются по нашей просьбе", - добавил министр.
Министр также подчеркнул, что Молдова получает поддержку от Североатлантического альянса в рамках инициатив по укреплению обороноспособности страны.
"Хочу отметить, что мы пользуемся поддержкой НАТО через инициативу по укреплению оборонного потенциала, — заявил министр обороны".