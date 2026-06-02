unimedia.info logounimedia
2 Июня 2026, 12:41
13
Носатый: Гибридная война окончательно переходит в когнитивную войну

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг обвинения некоторых политиков в том, что сотрудничество с НАТО якобы нарушает нейтральный статус Молдовы.

По его словам, подобные заявления являются частью гибридной войны и направлены на распространение ложных нарративов, сообщает unimedia.info 

"Это также часть этой гибридной войны, которая окончательно переходит в область, или, скажем так, в направление когнитивной войны. Используя существующие воспоминания или представления о НАТО как о чем-то плохом, пытаются продвигать эти ложные нарративы", - заявил глава Минобороны.

По словам Носатого, сотрудничество с НАТО осуществляется исключительно в интересах Молдовы, а все проекты помощи реализуются только по запросу молдавской стороны.

"Потому что сотрудничество с НАТО отвечает исключительно нашим интересам, и все проекты помощи, которые мы можем получить от НАТО, осуществляются по нашей просьбе", - добавил министр.

Министр также подчеркнул, что Молдова получает поддержку от Североатлантического альянса в рамках инициатив по укреплению обороноспособности страны.

"Хочу отметить, что мы пользуемся поддержкой НАТО через инициативу по укреплению оборонного потенциала, — заявил министр обороны".

Источник
