MoldATSA отвергает обвинения о зарубежных счетах и хищениях.

Лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур в эфире передачи заявил, что предприятие якобы владеет счетами за рубежом, через которые могли быть похищены миллионы долларов.

В пресс-релизе руководство предприятия заявило, что информация, озвученная политиком, является ложной, сообщает omniapres.md

«MoldATSA не имеет счетов за пределами Республики Молдова», — говорится в реакции предприятия.

Представители MoldATSA напомнили, что в период 2012–2013 годов, на который ссылался Галбур, директором предприятия был Сорин Стати, который впоследствии фигурировал в уголовных делах о предполагаемых хищениях средств, включая случаи, связанные с медицинским страхованием сотрудников и закупкой программного обеспечения, которое не было обнаружено при инвентаризации.

Также предприятие призвало политиков воздерживаться от «манипулятивных и неподтвержденных заявлений» и уважать работу сотрудников сферы управления воздушным движением.

Реакция последовала после заявлений Драгоша Галбура, который в эфире N4 утверждал, что через схемы, связанные с комиссионными Eurocontrol, из MoldATSA могли быть выведены около 10 млн долларов, а также, что предприятие якобы до сих пор имеет зарубежные счета.