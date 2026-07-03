Оппозиция отказалась участвовать в комиссии по расследованию госпредприятий.

Депутаты от всех оппозиционных фракций отказались участвовать в созданной парламентом комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий.

Об этом заявили представители оппозиции после того, как в четверг вечером парламент около двух часов обсуждал вопрос создания такой комиссии, пишет infotag.md

С инициативой по этому поводу выступила вице-председатель парламента от партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойна Герман. Депутаты согласовали, что комиссия будет проверять управление публичным имуществом, использование бюджетных средств, соблюдение принципов законности при трудоустройстве сотрудников. Комиссия должна представить парламенту отчет о проведенном расследовании через 60 дней после ее формирования.

Также было принято решение, что комиссия будет состоять из 11 членов – шесть депутатов от правящей партии PAS и по одному от каждой оппозиционной фракции.

Представители парламентского большинства предложили, чтобы председателем комиссии стал депутат от PAS Дину Плынгэу, а представитель фракции Партии социалистов – секретарем комиссии.

С этим категорически не согласились представители оппозиции. Вице-председатель парламента от Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что социалисты еще раньше выступали с такой инициативой. Он подчеркнул, что не представители парламентского большинства должны задавать тон работе комиссии.

«У вас вся власть, вы причастны к этим нарушениям. Вы меняли законы, вы назначали руководителей предприятий без конкурса, вы покрывали их нарушения. И вы хотите сами расследовать все это?! Какое будет доверие к такой комиссии?!» - сказал Батрынча в своем выступлении.

Его поддержал депутат от партии «Демократия дома» Александр Вершинин.

«Я внимательно слушал накануне выступление президента Майи Санду на эту тему. Она сказала, что нужно проводить чистку. А разве можно подметать той же метлой, которая намусорила?! Расследованием должны заниматься депутаты от оппозиции», - подчеркнул Вершинин.

Депутат от фракции PAS Василе Грэдинару признал, что «были допущены ошибки, но власти хватило мужества признать это».

«И комиссию создаем для того, чтобы все расследовать и предотвратить подобные случаи в будущем. Нам хватило мужества для этого, а вам нет. Когда нынешняя оппозиция была у власти допускались массовые злоупотребления, незаконные приватизации. В тот период 45 государственных предприятий обанкротились, после того, как мы пришли к власти – ни одно. Вам следует в зеркало посмотреть, а не показывать пальцем на других», - подчеркнул Грэдинару.

Камнем преткновения при формировании комиссии стало назначение председателя комиссии. По предложению Влада Батрынчи, оппозиция настаивала, чтобы председателем стал бывший премьер-министр Ион Кику. Однако парламентское большинство проголосовало за то, чтобы избрать председателем депутата Дину Плынгэу.

В этой ситуации оппозиционные фракции отказались делегировать своих представителей в состав комиссии. Шесть депутатов от фракции PAS вошли в ее состав.

Дину Плынгэу заявил, что на протяжении двух месяцев к работе комиссии будут также привлечены представители гражданского общества, журналисты. Он подчеркнул, что представители оппозиции могут на любом этапе присоединиться к работе комиссии.