theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
4 Июня 2026, 21:16
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент Молдовы создал комиссию по борьбе с мошенничеством

Парламент Республики Молдова утвердил создание следственной комиссии для изучения феномена телефонных, финансовых и цифровых мошенничеств, а также оценки эффективности мер по их предотвращению и борьбе с ними.

Парламент Молдовы создал комиссию по борьбе с мошенничеством.
Парламент Молдовы создал комиссию по борьбе с мошенничеством.

Соответствующее постановление поддержал 61 депутат, передает realitatea.md

Инициатива принадлежит депутатам фракции «Наша партия». В состав комиссии войдут 11 депутатов, представляющих все парламентские фракции. Председателем назначен депутат от PAS Лилиан Карп.

Задачи комиссии

 Комиссия проанализирует: 

  • масштабы телефонных, финансовых и цифровых мошенничеств в Молдове; 
  • оперативность реакции компетентных органов; 
  • эффективность механизмов блокировки и возврата подозрительных транзакций; 
  • уязвимости в сфере защиты персональных данных. 

По итогам работы, в течение 30 дней, комиссия представит парламенту отчет с предложениями по: 

  • совершенствованию уголовного законодательства; 
  • созданию механизмов быстрой блокировки подозрительных транзакций; 
  • внедрению системы компенсации жертвам финансовых мошенничеств; 
  • развитию межведомственного механизма оперативного реагирования.

12 июня Комиссия по экономике, бюджету и финансам совместно с Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку проведут публичные слушания по теме мошенничества. На них выступят представители правоохранительных органов, регуляторов, а также телекоммуникационных компаний и банков.

По данным за 2025 год, ущерб гражданам Молдовы от онлайн-мошенничеств превысил 270 млн леев.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте