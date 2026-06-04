Парламент Молдовы создал комиссию по борьбе с мошенничеством
Парламент Республики Молдова утвердил создание следственной комиссии для изучения феномена телефонных, финансовых и цифровых мошенничеств, а также оценки эффективности мер по их предотвращению и борьбе с ними.
Соответствующее постановление поддержал 61 депутат, передает realitatea.md
Инициатива принадлежит депутатам фракции «Наша партия». В состав комиссии войдут 11 депутатов, представляющих все парламентские фракции. Председателем назначен депутат от PAS Лилиан Карп.
Задачи комиссии
Комиссия проанализирует:
- масштабы телефонных, финансовых и цифровых мошенничеств в Молдове;
- оперативность реакции компетентных органов;
- эффективность механизмов блокировки и возврата подозрительных транзакций;
- уязвимости в сфере защиты персональных данных.
По итогам работы, в течение 30 дней, комиссия представит парламенту отчет с предложениями по:
- совершенствованию уголовного законодательства;
- созданию механизмов быстрой блокировки подозрительных транзакций;
- внедрению системы компенсации жертвам финансовых мошенничеств;
- развитию межведомственного механизма оперативного реагирования.
12 июня Комиссия по экономике, бюджету и финансам совместно с Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку проведут публичные слушания по теме мошенничества. На них выступят представители правоохранительных органов, регуляторов, а также телекоммуникационных компаний и банков.
По данным за 2025 год, ущерб гражданам Молдовы от онлайн-мошенничеств превысил 270 млн леев.