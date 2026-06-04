Парламент Молдовы создал комиссию по борьбе с мошенничеством.

Соответствующее постановление поддержал 61 депутат, передает realitatea.md

Инициатива принадлежит депутатам фракции «Наша партия». В состав комиссии войдут 11 депутатов, представляющих все парламентские фракции. Председателем назначен депутат от PAS Лилиан Карп.

Задачи комиссии

Комиссия проанализирует:

масштабы телефонных, финансовых и цифровых мошенничеств в Молдове;

оперативность реакции компетентных органов;

эффективность механизмов блокировки и возврата подозрительных транзакций;

уязвимости в сфере защиты персональных данных.

По итогам работы, в течение 30 дней, комиссия представит парламенту отчет с предложениями по:

совершенствованию уголовного законодательства;

созданию механизмов быстрой блокировки подозрительных транзакций;

внедрению системы компенсации жертвам финансовых мошенничеств;

развитию межведомственного механизма оперативного реагирования.

12 июня Комиссия по экономике, бюджету и финансам совместно с Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку проведут публичные слушания по теме мошенничества. На них выступят представители правоохранительных органов, регуляторов, а также телекоммуникационных компаний и банков.