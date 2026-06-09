Молдова и Венгрия организуют заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора между заместителем премьер-министра Михаем Попшоем, министром иностранных дел, и новым главой венгерской дипломатии Анитой Орбан, передает ipn.md

По данным Министерства иностранных дел, официальные лица обсудили укрепление молдавско-венгерских отношений, европейскую повестку дня Республики Молдова и расширение двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Одновременно Михай Попшой пригласил министра Орбан совершить рабочий визит в Республику Молдова.

Ещё одной темой обсуждения стал европейский путь Республики Молдова. Глава молдавской дипломатии высоко оценил поддержку, оказанную Венгрией в процессе вступления в Европейский союз. «Республика Молдова и Венгрия поддерживают хорошие отношения, которые мы хотели бы укрепить посредством тесного сотрудничества, взаимного доверия и разработки конкретных проектов. Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку Венгрии в продвижении нашей страны по европейскому пути», — заявил министр Попшой.

Стороны подтвердили свою заинтересованность в углублении политического диалога и развитии экономического и торгового сотрудничества между двумя государствами.