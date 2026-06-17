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logos.press.md logologos
17 Июня 2026, 21:18
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Поставщиков платежных услуг обяжут раскрывать информацию о комиссиях

Комитет по экономике, бюджету и финансам парламента Молдовы одобрил доклад о проекте закона о сопоставимости комиссий за платежные счета, переключение платежных счетов и доступ к платежным счетам с базовыми услугами.

Поставщиков платежных услуг обяжут раскрывать информацию о комиссиях.
Поставщиков платежных услуг обяжут раскрывать информацию о комиссиях.

Документ будет предложен для рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании парламента, передает logos-pres.md

Законодательная инициатива, разработанная Национальной комиссией по финансовому рынку (CNPF), учитывает рекомендации Европейской комиссии о дальнейшей гармонизации нормативно-правовой базы с европейским законодательством в области защиты прав потребителей. 

Новый закон направлен на повышение прозрачности, предоставление потребителям более эффективной информации и обеспечение справедливого доступа к основным финансовым услугам. 

Согласно тексту законопроекта, до заключения договора на открытие платежного счета поставщик будет обязан предоставить потребителю документ с четкой информацией о применимых комиссиях и сборах. Стандартизированная форма будет соответствовать требованиям к представлению информации, установленным Европейской комиссией. Клиенты также будут получать бесплатную ежегодную информацию о комиссиях, взимаемых ППУ, чтобы им было проще оценить стоимость используемых услуг. До настоящего времени поставщики услуг публиковали на своих сайтах общие условия, тарифы и сборы за услуги, предназначенные для розничных клиентов.

Для обеспечения прозрачности и доступа к доступным финансовым услугам, CNPF создаст веб-страницу, которая будет содержать информацию об услугах, предлагаемых различными поставщиками платежных услуг, включая взимаемые сборы. Таким образом, потребители смогут сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодные варианты.

Проект закона также содержит положения, призванные облегчить смену платежных счетов. Для гарантирования прав всех потребителей банки будут обязаны предлагать платежные счета с базовыми услугами. Документ предусматривает санкции для поставщиков услуг, признающих нарушения, и CNPF сможет применять письменные предупреждения, штрафы или меры принудительного исполнения в зависимости от выявленных нарушений.

После принятия новые законодательные положения вступят в силу через 12 месяцев со дня публикации в Официальном вестнике, за исключением главы о смене счетов, которая вступит в силу через 24 месяца со дня публикации. Некоторые статьи вступят в силу со дня вступления Республики Молдова в Европейский союз.

Источник
logos.press.md logologos
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