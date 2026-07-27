Оппозиция организует новый протест против повышения тарифов на газ.

Парламентская и непарламентская оппозиция объявляет о проведении нового протеста против повышения тарифов на природный газ. Акция запланирована на 28 июля перед зданием парламента.

Об этом было объявлено после протеста, который ранее прошел перед зданием Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), где участники выразили недовольство запросом государственной компании Energocom о повышении тарифа, сообщает logos-press.md

Представители оппозиции считают, что повышение тарифа не имеет достаточных оснований, и требуют от агентства, министерства энергетики и компании Energocom представить публично методику расчета тарифа, механизм формирования цены и аргументы, которые легли в основу запроса о повышении.

Напомним, Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало для общественного обсуждения проект решения об рассмотрении и утверждении регулируемых цен на поставку природного газа компанией Energocom определенным категориям конечных потребителей в рамках обязательства по предоставлению общественных услуг. Проектом предлагается установить тариф в размере 20,30 лея за м³ с НДС вместо действующего тарифа — 14,42 лея за м³.