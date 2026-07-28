Оппозиция бойкотирует заседания парламента: недостаточно времени для ознакомления с законопроектами

Об этом они заявили еще на предыдущем заседании парламента, когда более 20 законопроектов объемом свыше тысячи страниц были внесены в повестку дня накануне заседания. Тогда депутаты от оппозиции покинули зал заседаний.

Несмотря на это, парламентское большинство продолжает заседания. На этой неделе запланированы несколько заседаний парламента. На заседании во вторник в зале присутствуют около 10 депутатов от оппозиционных фракций и 53 депутата от парламентского большинства партии «Действие и солидарность» (PAS), сообщает infotag.md

Ряд депутатов потребовали исключения из повестки дня парламента законопроекта об административно-территориальной реформе, программе Restart в образовании и целого ряда других проектов законов. Предложения оппозиции были отклонены большинством голосов, а повестка дня парламента утверждена.

В повестку дня включен ряд приоритетных законопроектов, в том числе 15 нормативных актов, направленных на гармонизацию национального законодательства со стандартами Европейского союза,.

Депутаты, в числе прочего, рассмотрят законопроект о модернизации системы управления кадровыми ресурсами в центральном публичном управлении, проект закона об участии общественности в процессе принятия решений, а также реформу «Restart в образовании». Также, в повестку дня включены проекты, касающиеся присоединения Республики Молдова к международным юридическим инструментам, ратификации ряда соглашений и конвенций, внесения изменений в правовую базу в сфере дорожной инфраструктуры, культуры и охраны охотничьего фонда.

В повестку дня пленарного заседания 30 июля с. г. включен ряд проектов во втором чтении, среди которых проекты, касающиеся одобрения типа и рыночного надзора колесных транспортных средств, защиты персональных данных, обрабатываемых в целях предотвращения и борьбы с преступностью, управления и использования автомобильных дорог общего пользования, пруденциального надзора за инвестиционными компаниями, а также развития трансграничной энергетической инфраструктуры. Также депутаты рассмотрят проекты, касающиеся укрепления механизмов обеспечения неподкупности, механизмов защиты жертв торговли людьми, а также оптимизации процессуальных механизмов принуждения и предотвращения уклонения от исполнения наказания.