Парламентская оппозиция выступает за «радикальную демократизацию избирательного процесса»

Парламентская оппозиция (блок «Альтернатива», Партия коммунистов, Партия социалистов, «Демократия дома» и «Наша партия) настаивает на системных изменениях законодательства о выборах.

Представленный проект поправок в Избирательный кодекс №325/2022 «предусматривает радикальную демократизацию избирательного процесса», передает logos-pres.md

Один из авторов, независимый депутат, представитель партии «Гражданский Конгресс» Марк Ткачук, представляя документ на парламентских слушаниях, заявил, что основная цель – «вернуть гражданам доверие к выборам». Шесть ключевых изменений. Проект предполагает шесть ключевых поправок.

Во-первых, оппозиция настаивает на «институциональной реформе Центральной избирательной комиссии». Это подразумевает, что большинство в ЦИК, по предложенным поправкам в законодательство, будет принадлежать оппозиции: пять из девяти членов Комиссии (в том числе председатель). А парламентское большинство будет иметь всего одного члена (в отличие от нынешней нормы, которая подразумевает пропорциональное назначение в зависимости от распределения мест в парламенте). Парламент не вправе будет отклонять предложенные кандидатуры, если кандидаты соответствуют установленным законом требованиям.

При этом также вводятся индивидуальные шестилетние сроки полномочий для каждого члена, что должно обеспечить постепенную ротацию («шахматный порядок») и «защитить орган от политической конъюнктуры при смене парламентского большинства».

Во-вторых, предлагается «демократизация процедур голосования за рубежом». «Внедряется постоянно действующая система предварительной регистрации граждан с четырехлетним циклом обновления данных, основанная на французской модели. Устанавливается прямая зависимость между данными регистрации и количеством открываемых участков, что исключает административный произвол.

Для обеспечения беспрецедентной прозрачности ЦИК обязан вести непрерывную онлайн-трансляцию процесса голосования и подсчета голосов с каждого зарубежного участка», — говорится в законопроекте.

В-третьих, проект исключает внесудебный порядок применения санкций: аннулирование регистрации конкурента, санкции против СМИ или лишение аккредитации наблюдателей допускаются исключительно на основании решения судебной инстанции.

Также только решением суда будет определяться «камуфлированный блок», решение о наличии которого сегодня принимает ЦИК. При этом из процесса проверки кандидатов полностью исключается Служба информации и безопасности, функции которой ограничиваются защитой государственной безопасности — разведкой и контрразведкой, не затрагивая электоральные фильтры.

В-четвертых, расширяется гражданский контроль над выборами: восстанавливается право политических партий на аккредитацию собственных наблюдателей, в том числе для партий, допущенных к выборам, но не участвующих в них. Представители конкурентов и наблюдатели наделяются правом не только на фото- и видеосъемку, но и на ведение прямых трансляций на избирательных участках, что конкретизирует норму.

В-пятых, обеспечение равенства возможностей и защита прав всех участников процесса. Проект устраняет технические и бюрократические барьеры для равноправного участия граждан.

Для защиты права на поддержку политических сил вводится упрощенный порядок отчетности по мелким пожертвованиям в пределах одной средней зарплаты. Эта мера защищает конфиденциальность частной жизни и обеспечивает большее участие граждан в политической жизни страны.

В целях обеспечения доступности процедур устанавливается автоматический механизм предоставления бюллетеней на языках на основе данных переписи, что гарантирует реализацию субъективного избирательного права без административных ходатайств. В избирательную кампанию опросы общественного мнения переводятся на уведомительный принцип, устраняя угрозу цензуры со стороны ЦИК.

В-шестых, укрепление легитимности и стабильности процесса.

Проект отменяет двухдневное голосование как фактор, повышающий риск фальсификаций и бесконтрольности. Кроме того, вводится запрет на любые дискриминационные «пилотные проекты» и эксперименты (например, выборочное почтовое голосование), не предусмотренные законом.

PAS проигнорировала, ЦИК раскритиковал

На слушаниях отсутствовали представители партии власти «Действие и солидарность» (PAS), что вице-спикер от Партии социалистов Влад Батрынча связал со «страхом» отстаивать свою позицию. Однако по проекту оппозиции высказался вице-председатель ЦИК Павел Постикэ. Более того, комиссия подготовила консультативное заключение на проект, где раскритиковала часть предложений оппозиции.

В частности, это относится как к идее ввести возможность фото- и видеосъемки, так и к ведению прямых трансляций с избирательных участков. По словам Постикэ, это противоречит международным стандартам, так как нарушает один из основных принципов выборов – тайну голосования.

По мнению Постикэ, отсутствие возможности у партий иметь собственных наблюдателей на выборах никак не ущемляет их права, так как они имеют право иметь собственных представителей на избирательных участках. Представители партий, участвующих в выборах, фактически осуществляют и мониторинг процесса голосования.

Он признал, что согласно нынешнему Избирательному кодексу, вступившему в силу в 2022 г., Комиссия действительно наделена правом накладывать определенные санкции, однако «все они могут быть оспорены в суде».

Проблемы искушения власти и политической монополии

В оппозиции заявляют, что проект призван восстановить баланс между властью и оппозицией.

«Сегодня мы говорим об установлении (властью) политической монополии (в Молдове), которая не имеет под собой никаких юридических оснований. С монополией развития не обеспечить. Предложенным законопроектом мы предлагаем хотя немного, но восстановить баланс между властью и оппозицией», — заявил председатель «Демократии дома» Василе Костюк.

Депутат «Нашей Партии» Александр Берлинский также подчеркнул, что основная «проблема не в законодательстве».

«Проблема — в государственных институтах и в том, как применяется закон. К сожалению, по крайней мере в ходе двух последних избирательных кампаний, мы стали свидетелями двойных стандартов со стороны государственных органов», — отметил он.

Председатель ПКРМ Диана Караман подчеркнула, что для того, чтобы изменить ситуацию и вернуть доверие граждан к избиратеьному процессу, необходимо, в том числе, изменить и их восприятие ЦИК – Комиссия «должна стать по-настоящему независимым институтом, а не политическим инструментом».

Завершая дискуссию, Марк Ткачук обратил внимание на то, что предложенный проект, прежде всего, — это проект «о поиске баланса».

«Баланс – это всегда система. Правящая партия берет ответственность за исполнительную власть, а считает государственные деньги и отвечает за выборы – оппозиция. Вот это был бы баланс. Для того, чтобы понять, как работает демократическая система, надо смотреть чуть шире. Необходима преемственность. Я не завидую будущей парламентской оппозиции, если ее будут судить по законам нынешней власти. И я понимаю, что у нынешней оппозиции есть огромное искушение ничего не менять, и не только в избирательной системе. Получить такую власть, какая существует сегодня – огромное искушение. И нынешней власти, можно только выразить сожаление, что они упускают сегодняшнюю возможность изменить свою будущую судьбу…», — заявил депутат.