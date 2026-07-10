На здании парламента вывесили баннер с надписью "Долой PAS".

Акцию протеста организовала партия «Национальное альтернативное движение» (MAN).

По словам лидера партии Иона Чебана, акция направлена против политики нынешней власти и проводимых ею реформ, сообщает omniapres.md

Чебан заявил, что MAN выступает против «реформ, навязанных обществу», в числе которых назвал реформу местного публичного управления, налогово-таможенную реформу, реформу оплаты труда и программу «Restart в образовании».

При этом он подчеркнул, что партия не выступает против реформ как таковых, а критикует отсутствие консультаций с гражданами и экспертами при их разработке.

«Мы выступаем против террора PAS в отношении людей, которые имеют другое мнение, против кумовства, двоюродных сестер и людей, получающих неприлично высокие зарплаты. Мы против подхода PAS, будто Молдова — это их ООО», — заявил Ион Чебан.

По его словам, за почти шесть лет пребывания у власти PAS «пообещала всё, но практически ничего не сделала для людей», а интересы граждан отошли на второй план.

Лидер MAN считает, что выходом из сложившейся ситуации являются досрочные парламентские выборы, которые, по его мнению, помогут преодолеть кризис и вернуть гражданам доверие к будущему страны.

Чебан также заявил, что европейская интеграция «не должна служить прикрытием ошибок и схем действующей власти», подчеркнув, что возможность сближения с Европейским союзом не должна быть скомпрометирована нынешним руководством.

В правящей партии ситуацию пока не прокомментировали.