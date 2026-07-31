Односталко — власти: Нельзя принимать законы о Гагаузии без участия самих гагаузов.

Депутат ПСРМ Владимир Односталко раскритиковал инициативу по изменению законодательства, касающегося Гагаузской автономии, заявив, что власти не провели полноценного диалога с жителями и пытаются принимать решения без их участия.

Выступая в парламенте, депутат напомнил о предвыборных обещаниях властей создать телеканал «Молдова-3» для русскоязычной аудитории, заявив, что это обещание так и осталось невыполненным, передает actualitati.md

«Помните такое обещание? Говорили, что это будет русскоязычный телеканал. Ноль эмоций, ничего нет. Как и многое другое», — заявил Односталко.

Основное внимание депутат уделил обсуждаемым изменениям, связанным с Гагаузией. По его словам, вместо европейского подхода, основанного на диалоге и консенсусе, парламентское большинство предлагает «40 страниц текста», которые не были обсуждены с представителями автономии.

«Сегодня здесь должна царить европейская атмосфера согласия и консенсуса. А что у нас есть? Есть правящая партия, которая продвигает 40 листов текста. Многие из них не относятся к Гагаузии, но Гагаузией прикрываются», — сказал он.

Односталко заявил, что перед рассмотрением таких изменений в парламенте должны были присутствовать представители Центральной избирательной комиссии, Народного собрания Гагаузии, местных властей и общественности.

«Здесь должен был быть ЦИК, который объяснил бы, зачем это нужно. Здесь должны были быть депутаты Народного собрания, примары, общественность. Их нет. О каком консенсусе мы говорим?», — отметил депутат.

По его словам, Гагаузия на протяжении 30 лет жила по правилам, созданным с участием международных партнёров, и являлась примером сосуществования разных этнических групп.

«Мы являлись и пока ещё являемся примером того, как должна жить многонациональная страна. Но кому-то это не нравится», — заявил Односталко.

Депутат также обвинил власти в том, что они пытаются переложить ответственность за проблемы, возникшие во время выборов башкана и Народного собрания в 2023 году, на жителей автономии.

«В 2023 году, когда проходили выборы башкана, вы все знали, что происходит. Почему сейчас давить на гагаузов за то, что вы сами тогда не проконтролировали? У вас была вся полнота власти», — сказал он.

Отдельно Односталко затронул вопрос знания государственного языка, заявив, что вместо ограничений необходимо создавать условия для его изучения.

«Обеспечьте людям инструменты, чтобы они знали язык. А не отсев, чтобы сразу убрать неугодных кандидатов», — заявил депутат.

По его мнению, новые требования могут привести к тому, что жители автономии смогут выбирать только тех кандидатов, которые будут устраивать власть.

«Это называется выбор? Это ненормально. Это обман. Это не по-европейски», — сказал представитель ПСРМ.

В завершение Владимир Односталко призвал отложить рассмотрение инициативы и провести обсуждения непосредственно в Гагаузии.

«Не надо бояться ехать туда. Перенесите обсуждение этого проекта в Гагаузию. Нужен консенсус», — заявил депутат.