Новак: Молдова сталкивается с серьезными проблемами в области прав человека.

Парламентская комиссия по правам человека и межэтническим отношениям, возглавляемая депутатом от ПСРМ Григорием Новаком, провела публичные слушания по докладу о мерах по исполнению решений ЕСПЧ за 2025 г.

Председатель заявил на открытии слушаний, что Республика Молдова «продолжает сталкиваться с серьезными системными проблемами в области прав человека». Он аргументировал тем, что в 2025 году ЕСПЧ вынес 48 решений в отношении Республики Молдова. Это пятое место среди государств-членов Совета Европы по количеству вынесенных решений. В них суд выявил 73 нарушения прав человека, передает infotag.md

Согласно представленных в докладе данных, «профиль выявленных нарушений в отношении Республики Молдова остается структурным, причем основные недостатки связаны с функционированием судебной системы».

Большинство нарушений – 33 из 73 – касаются права на справедливое судебное разбирательство, закрепленного в статье 6 Европейской конвенции по правам человека. Это свидетельствует о чрезмерной продолжительности судебных процессов, отсутствии эффективного доступа к суду, несоблюдения принципа правовой определенности и неисполнения окончательных судебных решений.

Еще одной серьезно затронутой областью является защита прав собственности, в отношении которой суд выявил 21 нарушение, связанное с неисполнением судебных решений, несоразмерным вмешательством в право собственности и необоснованными имущественными убытками.

В докладе указаны также нарушения права на уважение частной и семейной жизни, запрета бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также права на эффективное средство правовой защиты. Впервые для Республики Молдова в 2025 г. ЕСПЧ также выявил нарушение статьи 4 Конвенции, касающейся запрета рабства и принудительного труда.

Новак обратил внимание на то, что 19 из рассмотренных судом дел касались чрезмерной длительности судебных разбирательств или неисполнения судебных решений, что свидетельствует о недостаточной эффективности внутреннего механизма, установленного Законом № 87 от 21 апреля 2011 г.

«Необходимо усовершенствовать этот внутренний механизм, чтобы он приобрел действительно практический и эффективный характер», — заявил председатель Комиссии.