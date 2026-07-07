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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 16:01
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Молдова выплатила более 370 тысяч евро по решениям ЕСПЧ за прошлый год

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 48 постановлений по делам, касающимся Республики Молдова.

Молдова выплатила более 370 тысяч евро по решениям ЕСПЧ за прошлый год.
Молдова выплатила более 370 тысяч евро по решениям ЕСПЧ за прошлый год.

 В 45 из них инстанция констатировала 73 нарушения Европейской конвенции по правам человека, большинство из которых связаны с правом на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, впервые были зафиксированы нарушения, касающиеся запрета рабства и принудительного труда. Эти данные были озвучены в ходе публичных слушаний, организованных парламентской Комиссией по правам человека и межэтническим отношениям, сообщает rupor.md

По данным отчета, выявленные проблемы касаются чрезмерно затянутым судебным процессам, доступа к правосудию, стабильности правоотношений и неисполнения окончательных судебных решений. В то же время был зафиксирован 21 случай нарушения права на защиту собственности, семь нарушений права на уважение частной и семейной жизни, а также нарушения, связанные с запретом бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и правом на эффективное средство правовой защиты.

Представитель Министерства юстиции Дойна Маймеску уточнила, что факты, рассмотренные ЕСПЧ в 2025 год, имели место в период с 2011 по 2022 год, и многие дела отражают системные проблемы, копившиеся годами. Она отметила, что в прошлом году Республика Молдова заняла пятое место среди государств — членов Совета Европы по числу вынесенных ЕСПЧ постановлений.

Председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григоре Новак заявил, что решения ЕСПЧ подтверждают структурный характер проблем, с которыми сталкивается Молдова, особенно в сфере правосудия. По его словам, внушительное количество дел, связанных с затягиванием процессов и неисполнением судебных решений, указывает на необходимость совершенствования внутренних механизмов правовой защиты.

По данным ЕСПЧ, в прошлом году Республика Молдова выплатила около 373 тысяч евро в качестве компенсаций, назначенных судом. Вместе с тем было инициировано два регрессных иска и направлено пять обращений в Высший совет магистратуры по поводу возможных дисциплинарных нарушений со стороны ряда судей.

Источник
rupor.md logorupor
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