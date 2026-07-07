Молдова выплатила более 370 тысяч евро по решениям ЕСПЧ за прошлый год.

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 48 постановлений по делам, касающимся Республики Молдова.

В 45 из них инстанция констатировала 73 нарушения Европейской конвенции по правам человека, большинство из которых связаны с правом на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, впервые были зафиксированы нарушения, касающиеся запрета рабства и принудительного труда. Эти данные были озвучены в ходе публичных слушаний, организованных парламентской Комиссией по правам человека и межэтническим отношениям, сообщает rupor.md

По данным отчета, выявленные проблемы касаются чрезмерно затянутым судебным процессам, доступа к правосудию, стабильности правоотношений и неисполнения окончательных судебных решений. В то же время был зафиксирован 21 случай нарушения права на защиту собственности, семь нарушений права на уважение частной и семейной жизни, а также нарушения, связанные с запретом бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и правом на эффективное средство правовой защиты.

Представитель Министерства юстиции Дойна Маймеску уточнила, что факты, рассмотренные ЕСПЧ в 2025 год, имели место в период с 2011 по 2022 год, и многие дела отражают системные проблемы, копившиеся годами. Она отметила, что в прошлом году Республика Молдова заняла пятое место среди государств — членов Совета Европы по числу вынесенных ЕСПЧ постановлений.

Председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григоре Новак заявил, что решения ЕСПЧ подтверждают структурный характер проблем, с которыми сталкивается Молдова, особенно в сфере правосудия. По его словам, внушительное количество дел, связанных с затягиванием процессов и неисполнением судебных решений, указывает на необходимость совершенствования внутренних механизмов правовой защиты.

По данным ЕСПЧ, в прошлом году Республика Молдова выплатила около 373 тысяч евро в качестве компенсаций, назначенных судом. Вместе с тем было инициировано два регрессных иска и направлено пять обращений в Высший совет магистратуры по поводу возможных дисциплинарных нарушений со стороны ряда судей.