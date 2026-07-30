Новак: Избирательные правила должны учитывать особенности Гагаузии.

Депутат от Партии социалистов Григоре Новак заявил, что предлагаемые центральными властями изменения в организации выборов в Гагаузии могут затронуть автономию региона.

Отвечая на вопрос, каким именно образом, по его мнению, будет нарушена автономия, Новак отметил, что правила проведения выборов должны учитывать особенности региона и не должны полностью определяться центральными властями в Кишиневе, передает agora.md

«Автономия для того и существует, что они в чем-то отличаются, хотя и живут на одной территории», — заявил депутат.

Власти, в свою очередь, утверждают, что предлагаемые изменения не ограничивают автономию, а направлены на применение единых правил проведения выборов на всей территории Республики Молдова.

Изменения предложены после решения Конституционного суда от 9 июля, которым были признаны неконституционными положения, позволявшие Народному собранию Гагаузии самостоятельно определять механизмы проведения выборов. Суд постановил, что регулировать избирательное законодательство вправе только парламент.